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У центрі Мілана пролунав потужний вибух, є постраждалі: що відомо (фото, відео)

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Фото: Скрин видео | Дим від пожежі, яку спровокував вибух кисневих балонів, видно навіть мешканцям віддалених районів

За попередньою інформацією місцевих ЗМІ та поліції, вибухнули кисневі балони у припаркованому фургоні. Після цього вогонь перекинувся на аптеку та будинки поблизу.

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У четвер, 11 травня, у Мілані (Італія) пролунав вибух. Про це повідомляє Sky TG24.

Відомо, що вибух стався в одному із центральних районів міста. Вогнем охоплені кілька легкових автомобілів.

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За попередньою інформацією, під час вибуху в Мілані постраждали чотири особи

Судячи з перших знімків, зроблених мобільними телефонами, на перехресті вулиць Віа П'єр Ломбардо та Вазарі спалахнуло кілька автомобілів.

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За інформацією ЗМІ, епіцентр вибуху розташований на перехресті вулиць Віа П'єр Ломбардо та Вазарі

У районі Порту Романа вже почали евакуювати найближчу школу та житлові будинки.

За інформацією італійських ЗМІ, вибухнув фургон із кисневими балонами. Постраждали щонайменше чотири особи.

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Чорний дим добре видно на околицях району, де вибухнули кисневі балони у фургоні.

На цей час вогонь вже встиг охопити аптеку та будинки, які були розташовані поблизу епіцентру вибуху. На місце інциденту прибули пожежники та медики.

Нагадаємо, 10 травня стало відомо, що на заводі у Швеції пролунав вибух. За інформацією від екстрених служб, лише одна людина постраждала, яка й перебувала недалеко від місця вибуху наодинці. Вона отримала серйозні травми та була екстрено госпіталізована до лікарні. Однією з версій інциденту є детонація боєприпасів, які виробляв завод.

А 9 травня потужний вибух пролунав на газовій станції в Узбекистані. Вогонь пошкодив автомобілі та балони зі зрідженим газом, що знаходилися в них. За даними МНС, вибух стався через порушення правил технічної безпеки під час випуску газу.