У центрі Мілана пролунав потужний вибух, є постраждалі: що відомо (фото, відео)

За попередньою інформацією місцевих ЗМІ та поліції, вибухнули кисневі балони у припаркованому фургоні. Після цього вогонь перекинувся на аптеку та будинки поблизу.

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У четвер, 11 травня, у Мілані (Італія) пролунав вибух. Про це повідомляє Sky TG24.

Відомо, що вибух стався в одному із центральних районів міста. Вогнем охоплені кілька легкових автомобілів.

За попередньою інформацією, під час вибуху в Мілані постраждали чотири особи

Судячи з перших знімків, зроблених мобільними телефонами, на перехресті вулиць Віа П'єр Ломбардо та Вазарі спалахнуло кілька автомобілів.

За інформацією ЗМІ, епіцентр вибуху розташований на перехресті вулиць Віа П'єр Ломбардо та Вазарі

У районі Порту Романа вже почали евакуювати найближчу школу та житлові будинки.

За інформацією італійських ЗМІ, вибухнув фургон із кисневими балонами. Постраждали щонайменше чотири особи.

Чорний дим добре видно на околицях району, де вибухнули кисневі балони у фургоні.

На цей час вогонь вже встиг охопити аптеку та будинки, які були розташовані поблизу епіцентру вибуху. На місце інциденту прибули пожежники та медики.

Нагадаємо, 10 травня стало відомо, що на заводі у Швеції пролунав вибух. За інформацією від екстрених служб, лише одна людина постраждала, яка й перебувала недалеко від місця вибуху наодинці. Вона отримала серйозні травми та була екстрено госпіталізована до лікарні. Однією з версій інциденту є детонація боєприпасів, які виробляв завод.

А 9 травня потужний вибух пролунав на газовій станції в Узбекистані. Вогонь пошкодив автомобілі та балони зі зрідженим газом, що знаходилися в них. За даними МНС, вибух стався через порушення правил технічної безпеки під час випуску газу.