"Спасатели не могут потушить": в Эстонии на полигоне вспыхнул масштабный пожар (фото)

По данным журналистов, огонь уже охватил 20 гектаров. Территория, на которой произошло возгорание, ограничена траншеями, что снижает риск распространения огня.

Сегодня, 11 мая, на военном полигоне в Эстонии начался масштабный пожар, который спасатели пока не могут потушить из-за опасности неразорвавшихся снарядов на территории, охваченной огнем. Об этом сообщает издание ERR.

По данным издания, в 11:54 поступил вызов сотрудникам Лиунасского спасательного центра Эстонии, так как на военном полигоне начался масштабный пожар.

В настоящее время спасатели не могут начать тушение, так как на территории, охваченной огнем, находятся неразорвавшиеся снаряды.

По словам пресс-секретаря Лиунасского спасательного центра Марека Кийка, в настоящее время пожарные следят, чтобы огонь не распространился за пределы территории полигона.

"Спасатели следят за периметром территории, и если огонь выйдет за ее пределы, смогут локализовать его", — сообщил он.

По его словам, огонь уже охватил 20 гектаров. Но территория, на которой начался пожар, ограничена траншеями, что снижает риск его распространения.

В Эстонии на военном полигоне вспыхнул масштабный пожар

В Эстонии на военном полигоне вспыхнул масштабный пожар

Напомним, сегодня, 11 мая в Милане (Италия) прогремел взрыв. Огнем оказались охвачены несколько легковых автомобилей.