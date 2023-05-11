"Это сделка с дьяволом": в МИД Украины предостерегли Тбилиси от сближения с Россией

Спикер МИД Украины напомнил, что в 2008 году российские самолеты уже наведывались бомбить население Грузии, сейчас же новая политика Путина призвана для того, чтобы "бомбить европейское будущее грузин".

В МИД Украины видят в решении президента РФ Владимира Путина отменить российские визы для грузинских граждан и возобновить авиасообщение местду странами, как политическую компенсацию за отказ представителей грузинских властей наложить санкции на РФ. Об этом спикер МИД Украины Олег Николенко написал 11 марта в своем Facebook.

"Россия предлагает Грузии заключить соглашение с дьяволом. А в сделке с дьяволом, как известно, побеждает дьявол. Рассматриваем решение Путина отменить российские визы для грузинских граждан и восстановить авиасообщение как политическую компенсацию за отказ действующих властей наложить санкции на Россию, введенные из-за ее нападения на Украину, а также замедления европейской интеграции", — сообщает Николенко.

Представитель министерства иностранных дел напомнил, что курс нормализации отношений Тбилиси и Москвы проходит на фоне оккупации Россией 20% грузинской территории, ползучей "бордеризации", похищения грузинских граждан, грубого нарушения прав и свобод человека на оккупированных территориях страны, а также заполонения Грузии гражданами РФ.

Также Николенко объяснил, что процветание и развитие, а также продвижение Грузии в Евросоюз и НАТО не входит в круг российских интересов.

"Цель Москвы — создать условия, по которым прогресс будет невозможен. Доказано на опыте Беларуси, суверенитет и независимость которой были поглощены РФ",- пишет он.

Николенко напомнил, что в 2008 году российские самолеты уже наведывались в Грузию, чтобы бомбить мирное население.

"Сейчас они планируют бомбить европейское будущее грузин. Кремль получает уступки без ответственности за то горе, которое он причинил грузинскому народу", — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что в сближении с агрессором не заинтересовано и местное население, которое неоднократно публично выражало свою позицию, выходя на акции протеста.

"В этом контексте мы выражаем солидарность и поддержку грузинам в их законном стремлении построить процветающее европейское государство в его международно признанных границах. Призываем грузинское правительство синхронизировать политику в отношении России с политикой ЕС, а также воздержаться от действий, отвергающих дальнейшее европейское движение Грузии", — призвал Николенко.

Напомним, 10 мая президент РФ Владимир Путин своим указом отменил визовый режим для граждан Грузии и отменил запрет на перелеты из России в Грузию.

В тот же день, у здания МИД Грузии проходили акции против возобновления прямого авиасообщения с Россией. Митингующие требовали введения визового режима для граждан России.