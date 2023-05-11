Британская антитеррористическая полиция раскрыла план убийства Путина, – СМИ

Согласно архивным документам, план убийства Владимира Путина во время государственного визита был сорван после того, как детективы Скотленд-Ярда поймали потенциальных убийц.

На президента Российской Федерации Владимира Путина было совершено множество покушений за два десятилетия его пребывания у власти. Одно из них предотвратила британская антитеррористическая полиция, пишет Express.

По информации издания, правоохранители сорвали маловероятный заговор в октябре 2003 года, когда Путин должен был совершить государственный визит в Великобританию. Тогда отношения между Западом и Россией были крепкими как никогда.

Два предполагаемых бывших сотрудника КГБ были арестованы после того, как выяснилось, что они планировали убить российского лидера при помощи снайпера. Все это время мужчины оставались неизвестными и после поимки были отпущены при условии, что они вернутся в Москву.

В течение пяти дней заговорщики находились под стражей, а Скотленд-Ярд опубликовал заявление, в котором говорилось: "Мы можем подтвердить, что двое мужчин в возрасте 40 и 36 лет были арестованы офицерами SO13 (антитеррористическое отделение) утром в воскресенье, 12 октября, в центре Лондона после обвинений в правонарушениях в соответствии с Законом о терроризме 2000 года".

Заговор был раскрыт при помощи другого бывшего агента КГБ, бежавшего из России в Великобританию. О преступном плане правоохранителям сообщил россиянин Александр Литвиненко, который три года спустя погиб в результате отравления. По словам журналистов, многие считают, что его смерть "заказал" Путин. Литвиненко сказал офицерам, что говорил по телефону с одним из заговорщиков, и тот сказал ему, что Путин должен быть "свергнут".

Информатор добавил, что встречался с мужчиной, планировавшим нападение, и узнал о его знакомстве с человеком, который обеспечивал безопасность Путина во время его поездок за границу. Воспользовавшись знакомством, заговорщик хотел узнать информацию о заранее запланированном маршруте президента во время визита в Великобританию, что помогло бы покушению.

Считается, что в качестве боевиков были наняты чеченские сепаратисты. Инсайдер сообщил Sunday Times, что они "появятся где-нибудь на маршруте Путина со снайперскими винтовками". Он добавил: "Майор П. (кодовое имя шпиона) сказал, что (Путина – ред.) нужно свергнуть, потому что он разоряет страну и собирается посадить всех в тюрьму".

Литвиненко также сообщил детективам Скотленд-Ярда, что предполагаемые убийцы попросили его организовать встречу с Борисом Березовским — российским магнатом в изгнании, который был найден мертвым в своем доме в Беркшире в 2013 году, чтобы попросить его профинансировать заговор.

Друзья Литвиненко и Березовского говорят, что пара опасалась, что заговор может быть попыткой подставить их, вовлекая их в него, поэтому они немедленно сообщили в полицию.

Напомним, атаку дронов на Кремль 3 мая, в которой Россия обвинила Украину, в пресс-службе Путина назвали спланированной террористической акцией и покушением на президента.

В феврале 2012 года спецслужбы России и Украины сообщили о задержании в Одессе преступников, находившихся в международном розыске по обвинению в совершении ряда преступлений террористической направленности. Из показаний задержанных стало известно, что они готовили покушение на Владимира Путина.