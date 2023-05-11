Зеленский в субботу встретится Папой Римским и премьером Италии, — СМИ

Официальных подтверждений возможного визита в Ватикан нет, но по данным итальянских журналистов, кроме аудиенции у понтифика президента Украины ждет встреча с Джорджией Мелони.

В ближайшее время может состояться встреча президента Украины Владимира Зеленского с Папой Римским Франциском, а также итальянским премьером Джорджией Мелони. Об этом сообщает итальянское информагентство Ansa со ссылкой на источники в Ватикане.

Официальных подтверждений ни от итальянского, ни от украинского руководство пока не поступало. Однако, по данным итальянской прессы, в Ватикане сообщили, что аудиенция, о которой идет речь, может состояться уже в ближайшую субботу, 13 мая.

На днях с Папа Римский принимал в Ватикане премьер-министра Украины Денис Шмыгаля, который передал уроженцу Аргентины "Бородянского петушка" и фотоальбом о зверствах российской агрессии в Украине.

Напомним, что Папа Римский был удивлен тем, что никто не знает о "миротворческой миссии" Ватикана по Украине. Сообщается, что авторы инициатива, направленной на мирное урегулирование, уверены в ее успехе. Но детали проекта пока неизвестны.

По словам Франциска, он обсуждал положение в Украине с венгерским премьером Виктором Орбаном и с митрополитом РПЦ Иларионом.

В Кремле тоже прокомментировали инициативу Ватикана относительно мирного урегулирования войны в Украине.

В начале апреля римский понтифик отслужил первую мессу по выходе из больницы. На встрече с жителями итальянской столицы он поддержал женщину, у которой умерла 5-летняя дочь.