Вне политики: Зеленскому отказали в выступлении перед зрителями Евровидения, — The Times

По словам журналистов, такое решение было принято Европейским вещательным союзом, а также телеканалом BBC, который в этом году выступает в качестве ведущего спонсора конкурса.

Президент Украины Владимир Зеленский хотел выступить на финале Евровидения 2023, однако ему запретили. Об этом пишет издание The Times.

Сообщается, что такое решение было принято Европейским вещательным союзом (EBU), а также телеканалом BBC, который в этом году выступает в качестве ведущего спонсора конкурса. Там боятся, что появление президента Украины может политизировать мероприятие.

"Конкурс песни "Евровидение" — это международное развлекательное шоу, в котором действуют строгие правила и принципы, установленные с момента его создания. В их рамках одним из краеугольных камней конкурса является неполитический характер мероприятия", — сказал представитель EBU.

По его словам, в компании понимают, что просьба Зеленского вызвана хорошими намерениями, однако не может быть удовлетворена, так как это противоречит правилам. Однако на конкурсе выступят 11 украинских артистов.

"Дополнительно 37 локаций по всей Украине будут представлены в короткометражных фильмах, которые представляют каждого из участвующих артистов перед тем, как они выйдут на сцену. Мы считаем, что это лучший способ отразить и отпраздновать победу Украины на Евровидении и показать, что в эти трудные времена нас объединяет музыка", — сказал источник.

Инсайдер из BBC рассказал журналистам, что к Зеленскому есть большая симпатия, однако он есть принцип, который стоит за отказом. Второй источник добавил, что "сложные и деликатные" переговоры продолжаются.

Напомним, что приглашенные гости из Украины показали яркий номер и спели "Щедрика" на Евровидении. На сцене в Ливерпуле выступили Мария Яремчук, рэпер OTOY и 14-летняя Злата Дзюнька, звезда детского "Евровидения" в 2022 году.

Также журналисты сообщили, что Зеленский в субботу встретится Папой Римским и премьером Италии. Официальных подтверждений возможного визита в Ватикан нет, но по данным итальянских журналистов, кроме аудиенции у понтифика президента Украины ждет встреча с Джорджией Мелони.