Поднялся огромный столб черного дыма: под Москвой в районе ТЭЦ вспыхнули склады (видео)

По сообщению российских СМИ, огнем охватило площадь в 1500 квадратных метров, а причиной ЧП стало возгорание шин.

В Подмосковье над городом Дзержинский с утра 12 мая поднялся столб черного дыма. Росзми сообщают, что загорелись склады с шинами.

"Большой пожар на улице Садовой в подмосковном Дзержинском – предварительно, горят шины на складах. Площадь возгорания – около 30 квадратных метров. Сейчас на месте огромный столб черного дыма", – пишет издание Mash.

На видео, обнародованном позже в сети, видно, что горит огромная куча старых покрышек.

Вскоре в российских телеграм-каналах начала появляться информация, что площадь пожара увеличилась, и составляет уже не 30 квадратных метров, а 1500.

Напомним, что 11 мая в городе Норильск в РФ вспыхнул масштабный пожар в складских помещениях. Площадь возгорания составила до 4000 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекли 62 пожарных и 16 единиц техники.

Ранее в Москве произошел масштабный пожар у Академии ФСБ. В Министерстве чрезвычайных ситуаций сообщили, что произошло возгорание строительных материалов на открытой площадке строительства в западной части Москвы на площади 40 кв. метров. Позже экстренные службы уточнили, что огонь распространился на площадь до 500 кв. м.