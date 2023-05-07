Дым на весь район: в Москве произошел масштабный пожар возле Академии ФСБ (фото, видео)

Строительные материалы загорелись на открытой площадке в Очаково-Матвеевском. Риэлторы называли этот центральный район студенческим — рядом с новостройками находятся известные ВУЗы, в том числе Академия ФСБ.

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В московском районе Очаково-Матвеевское 7 мая произошел крупный пожар. Об этом пишет издание "Вечерняя Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Возгорание произошло по адресу проезд Стройкомбината, 1. Как сообщили в службах, по всему району распространился густой черный дым.

Пожар начался с возгорания строительных материалов. Площадь пожара составляет около 150 квадратных метров.

Пресс-служба главка МЧС России рассказала о возгорании строительных материалов на открытой площадке стройки на западе Москвы на площади 40 кв. метров. Позднее экстренные службы уточнили, что огонь распространился на площадь до 500 кв. м.

Сведений о пострадавших не поступало, пожар полностью ликвидировали в 17:17 по московскому времени.

В здании загорелся строительный мусор — гидроизоляция и утеплитель

Российское медиа Shot отмечает, что загорелся строительный мусор — гидроизоляция и утеплитель. На крыше были заблокированы несколько рабочих.

Российские риэлторы описывали район Очаково-Матвеевское как отличное место для жизни студента. Среди преимуществ они указывали, что рядом с новостройками находится Академия ФСБ.

Напомним, что вечером 4 мая в московском районе Царицыно вспыхнул пожар в помещении шиномонтажа по улице Ереванской.

Фокус 6 мая писал, что в Свердловской области РФ горели склады с порохом. Пропагандисты сообщали о взрывах на складах оружейной компании "Гефест-М".

А 3 мая горел военкомат на Валдае, который находится в 20 километрах от резиденции президента России Владимира Путина "Долгие Бороды".