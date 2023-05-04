Все в огне и слышно взрывы: в Москве разгорелся новый большой пожар (фото, видео)

По словам очевидцев, огонь уже уничтожил шиномонтаж и маленькие магазины возле него. Также от огня пострадало административное здание, в котором был расположен хостел.

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Вечером 4 мая по улице Ереванской в районе Царицыно (Москва) вспыхнул пожар. Информация об этом появилась в местных телеграм-каналах.

Побороть огонь пожарные пытаются уже несколько часов.

Слышны взрывы и огонь стает все больше: что говорят о пожаре в Царицыно люди

Сначала москвичи в местных телеграм-чатах предположили, что горят административное здание и расположенный в нем хостел.

Однако позже очевидцы сообщили, что эпицентром пожара стал шиномонтаж, также расположенный на улице Ереванской.

"Слышим взрывы и огонь с каждой минутой разгорается все больше", — жаловались москвичи.

Пожар в Царицыно видели даже люди из соседних кварталов

Люди возмущались также из-за того, что пожарные по их мнению, не хотели тушить пожар. Несколько позже выяснилось, что пожарные долго не могли найти бесперебойный источник воды, чтобы начал ликвидировать очаг возгорания.

Когда же вода была найдена, огонь уже перекинулся на маленьких магазинчики, расположенные рядом с шиномонтажом.

По словам очевидцев, пожарные долго не начинали тушить огонь, из-за чего он взвивался еще выше

На место инцидента также прибыли 4 бригады газовщиков. Очевидцы высказали мнению, что в охваченном огнем здании шиномонтажа начали взрываться газовые баллонны.

Кроме того стало известно, что из-за большого пожара на Ереванской временно изменили свои маршруты несколько автобусов и троллейбусов.

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Люди также начали фотографировать огонь и зарево пожара на свои смартфоны

Люди фотографируют из окон квартир пожар в Царицыно

Как представители власти комментируют пожар в Царицыно

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве журналистам сообщили, что пожар вспыхнул в административном здании, в котором размещен и хостел.

"Пожарные выехали на ул. Ереванскую, дом 17, строение 1. Команда передала, что в двухэтажном административном здании происходит загорание. Что горит и площадь пожара уточняется. Со слов администрации объекта, все люди вышли до нашего прибытия", — сказал спикер ведомства.

По состоянию на сейчас росСМИ не публиковали информацию о жертвах или пострадавших от пожара.

Напомним, 17 апреля СМИ сообщили о том, что в центре Москвы вспыхнул пожар. Горело кафе. Пожарные не могли потушить очаг возгорания несколько часов.

А 18 марта в центре Москвы загорелся трехсотлетний православный храм. По данным МЧС России, возгорание произошло внутри храма апостолов Петра и Павла, который сейчас находится на реконструкции. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.