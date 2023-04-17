Горит кафе: в центре Москвы вспыхнул пожар, — росСМИ (видео)

Пишут, что пожар охватил площадь в600 кв. м. Причины пока не сообщаются.

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В центре Москвы загорелось кафе на Бережковской набережной. Об этом сообщает российское издание РИА Новости в Telegram сегодня, 17 апреля.

Сообщается, что площадь пожара составляет 600 кв. м.

Возгорание кафе началось пару часов назад, из-за чего кровля здания обрушилась. По последним данным МЧС, никто не пострадал, пожар удалось ликвидировать. Причины возгорания пока неизвестны.

К слову, в Белгороде в ночь с 16 на 17 апреля произошел масштабный пожар, в связи с чем часть российского города оказалась обесточена.

11 апреля росСМИ писали, что дрон со взрывчаткой врезался в забор аэропорта в Белгороде.