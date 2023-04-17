Горить кафе: у центрі Москви спалахнула пожежа, — росЗМІ (відео)

Пишуть, що пожежа охопила площу 600 кв. м. Причини поки що не повідомляються.

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У центрі Москви спалахнуло кафе на Бережківській набережній. Про це повідомляє російське видання "РИА Новости" у Telegram сьогодні, 17 квітня.

Повідомляється, що площа пожежі становить 600 кв. м.

Пожежа в кафе почалась кілька годин тому, через що покрівля будівлі завалитися. За останніми даними МНС, ніхто не постраждав, пожежу вдалося ліквідувати. Причини займання поки що невідомі.

До речі, у Бєлгороді в ніч з 16 на 17 квітня сталася масштабна пожежа, у зв'язку з чим частина російського міста лишилася без світла.

11 квітня росЗМІ писали, що дрон з вибухівкою врізався в паркан аеропорту в Бєлгороді.