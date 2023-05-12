"Цены на бензин растут": мужчина изобрел мотоцикл, работающий на пиве (видео)

Кай Майклсон полагает, что мотоцикл может развивать скорость до 150 миль в час (241 км в час). Его сын предполагает, что в качестве топлива может подойти любой напиток.

Кай Майклсон, изобретатель из штата Миннесота, США, завоевавший популярность благодаря своим необычным транспортным средствам, представил свое последнее творение: мотоцикл, работающий на пиве. Об этом пишет UPI.

Американец, чьи предыдущие изобретения включают туалет с ракетным двигателем и кофейник с реактивным двигателем, сказал, что мотоцикл, работающий на пиве, который он создал в своем гараже в Блумингтоне, вместо бензинового двигателя имеет 14-галлоновую бочку с нагревательной спиралью, которая нагревает жидкость до 300 градусов. После этого напиток превращается в перегретый пар в форсунках, которые двигают мотоцикл вперед.

"Цены на бензин растут. Я не пью. Поэтому я не могу придумать ничего лучше, чем использовать пиво в качестве топлива", — сказал Майклсон в интервью KMSP-TV.

Мотоцикл может работать и на любом другом напитке Фото: FOX News

Мужчина считает, что мотоцикл может развивать скорость до 150 миль в час (241 км в час). Он сказал, что надеется в ближайшее время вывести его на прямую трассу, чтобы проверить максимальные возможности.

Сын Майклсона, Бадди, сказал, что мотоцикл можно приспособить для работы практически на любом напитке.

"Это может быть любая жидкость. Это может быть Red Bull. Это может быть кофе "Карибу". Это может быть что угодно. Но пиво. Почему бы и нет", — сказал Бадди.

Отец и сын сказали, что со временем мотоцикл будет отправлен на пенсию и займет постоянное место в домашнем музее изобретений Майклсона.

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