"В этом нет ничего сложного": стюардесса рассказала, как нельзя вести себя во время полета

По словам бортпроводницы по имени Мона, чаще всего больше неприятностей приносят люди, которые распивают алкогольные напитки в салоне самолета. Также она призвала не обвинять стюардесс в том, что от них не зависит.

Полет на самолете для многих является огромным стрессом и многие пассажиры перестают собой обладать. Из-за этого страдают и стюардессы, которым приходится смириться с не всегда хорошим поведением со стороны людей. Об этом пишет издание WomanEl.

Согласно статистике, чаще всего самыми неприятными считаются те пассажиры, которые нарушают покой во время полета. В частности, речь идет об алкогольном опьянении. Стюардесса по имени Мона шесть лет отдала этой профессии в престижной авиакомпании и рассказала, какие вещи раздражали ее сильнее всего.

Задержка рейсов

В первую очередь речь пошла про задержку рейсов. Пассажиры часто обвиняют в этом бортпроводников, хотя причин для этого огромное количество — проблемы с оборудованием, плохая погода, ожидание других пассажиров. Все это не зависит от бортпроводников и они не могут по щелчку пальцев решить проблему. Кроме того, у них нет сразу информации о том по какой причине рейс задерживается, поэтому срываться на них не нужно.

Игнор

Игнорирование бортпроводников при приветствии по время посадки на самолет. Мона вспоминает, что такое происходит довольно часто и это неприятно.

"То, что бортпроводник находится на работе, не означает, что вы должны обращаться с ним не по-человечески. Поздоровайтесь – в этом нет ничего сложного", — говорится в сообщении.

Мусор

Мусор во время посадки. Не стоит передавать его стюардессам, так как у них и без этого уйма заданий. Выбрасывание мусора отвлекает их внимание от более глобальных дел.

Мусорные баки всегда есть на выходе из аэропорта, поэтому пассажирам стоило бы заняться этим самостоятельно. Более того, во время посадки на самолет отдавать мусор бортпроводникам не совсем гигиенично, потому что они контактируют с другими пассажирами.

Привилегии

Не нужно требовать, чтобы вас выпустили из самолета самым первым. Чаще всего ваше посадочное место и длительность поездки — ваш выбор, если речь не идет о задержке рейса. Поэтому, не стоит становиться тяжелой ношей для других пассажиров во время высадки.

Напомним, 7 мая сообщалось, что бывшая стюардесса рассказала о нюансах профессии. Какие неприятные вещи оставляют после себя некоторые пассажиры.