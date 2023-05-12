"Настоящие проблемы": Папа Римский призвал молодежь в Италии заводить детей вместо собак

По словам понтифика, ситуация в мире действительно находится в состоянии турбулентности, однако демографическую ситуацию нужно менять. Некоторые прогнозы свидетельствуют, что к 2050 году страна может лишиться пятой части населения.

Папа Римский Франциск сделал новое заявление, которое связано с возрождением рождаемости на территории Италии. Об этом сообщает BBC News, цитируя понтифика 12 мая.

В среду, в Риме состоялась встреча с с участниками III встречи "Генеральных штатов рождаемости", на которой присутствовал президент фонда "За рождаемость" Джиджи Де Пало и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Также выступил и понтифик.

По словам Папы Римского, создание семьи в Италии превращается в "титаническое усилие", так как только обеспеченные люди могут себе это позволить. Часто случается, что люди начинают заводить домашних питомцев, которые в результате и заменяют детей. Святейший убежден, что так делать нельзя.

"Трудности с поиском стабильной работы, заоблачная арендная плата и недостаточная заработная плата — это настоящие проблемы", — сказал он.

Далее понтифик вспомнил историю, как к нему подошла женщина и попросила благословить ее ребенка. Оказалось, что речь шла о маленькой собачке, которая находилась в сумке.

Франциска это крайне разозлила и он высказал все, что думает об этом.

"Я потерял терпение и отчитал ее: много детей голодных, а ты мне собаку приносишь?" — продолжил Папа Римский.

В Италии один из самых низких показателей рождаемости среди стран ЕС, вспоминают журналисты. В 2022 году был установлен новый минимум, который опустился ниже 400 тысяч младенцев. В ходе выступления Франциск отметил, что это говорит об отсутствии надежды на будущее, так как молодые люди не готовы к таким трудностям на фоне ситуации в мире.

В материале BBC говорится, что к 2050 году страна может лишиться пятой части своих жителей. При этом население быстро стареет — число долгожителей в Италии за последние 20 лет утроилось.

Напомним, 12 апреля Папа Римский призвал мировых лидеров решать разногласия умом, а не оружием. Во время еженедельной аудиенции понтифик вспомнил энциклику своего предшественника, которая была написана в разгар холодной войны.