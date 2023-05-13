Посол США извинился за то, что обвинил ЮАР в военной помощи России, — BBC

В МИД ЮАР заявили, что у правительства нет записей о продаже оружия россиянам. Президент страны Сирил Рамафоса призвал провести расследование этого дела.

Посол США Рубен Бриджетти "безоговорочно извинился" за заявление о том, что ЮАР помогала России вооружениями. Об этом пишет издание BBC со ссылкой на Министерство иностранных дел Южной Африки.

По словам ведомства, у нее нет записей о продаже оружия россиянам. Президент страны Сирил Рамафоса призвал провести расследование этого дела.

Издание пишет, что официальный представитель Белого дома не стал раскрывать подробностей обвинений со стороны США в сторону ЮАР. Однако Джон Кирби сказал, что это серьезный вопрос.

Бриджетти отметил, что благодарен за возможность "исправить" любые ложные впечатления, которые оставили его публичные выступления.

По его словам, есть прочное партнерство между Соединенными Штатами и Южноафриканской республикой.

Также сообщается, что глава кабинета министров ЮАР Кхумбудзо Нцавени выступила с резкой критикой такой "дипломатии мегафона", заявив, что Южная Африка не может "запугать США".

"Санкции против России ввели США… они не должны втягивать нас в свои проблемы с Россией", — сказала она.

Как пишут журналисты, нет никаких сомнений в том, что российский корабль, известный как Lady R, пришвартовался к военно-морской базе недалеко от Кейптауна в декабре 2022 года. Было ли судно снабжено оружием перед возвращением в Россию, еще предстоит установить.

Сообщается, что если обвинения верны, Южная Африка нарушила свой собственный Закон о контроле над вооружениями, который обязывает "не торговать обычными вооружениями с государствами, занимающимися репрессиями, агрессией или терроризмом". В том же акте Южная Африка называет себя "ответственным членом международного сообщества".

Напомним, что 11 мая посол США в ЮАР заявил, что ЮАР снабжала боеприпасами и оружием Россию. Вашингтон серьезно отнесся к обнаружению поставок оружия из африканской страны для Москвы и считает это проблемой. Президент ЮАР, в свою очередь, заявил об изучении данного вопроса.

"США убеждены в том, что ЮАР, несмотря на то, что она заявляет о своей нейтральной позиции по поводу российского вторжения в Украину, поставляла оружие армии российского диктатора Владимира Путина", — говорится в заявлении дипломата.