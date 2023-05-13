Над Красной площади в Москве задержали таджиков, которые запустили воздушные шары с флагом Украины

Спустя время мужчин задержали, но они удивились предъявленным претензиям и рассказали, что на плакате было написано "Спасибо за дочь".

В небе над Красной площадью в Москве 12 мая были замечены воздушные шары, которые подняли в воздух флаг с национальными цветами Украины. Как сообщили очевидцы, что шарики запустили двое мужчин, которые остановились у Красной площади, после чего быстро уехали, передает Telegram-канал Baza.

В публикации говорится, что примерно через час автомобиль Opel, из которого запустили шарики, был задержан. В нем сидели два гражданина Таджикистана: 30-летний Алишер Кодиров и 27-летний Бахром Усманов, которые признались в содеянном. Однако мужчины удивились по поводу претензий к ним, поскольку, по их словам, плакат, который был поднят воздушными шарами, был в розово-фиолетово-желтых цветах, а на нем было написано "Спасибо за дочь".

"Вероятно, мужчин обманули и использовали "в темную" для этой акции. Фотографии воздушных шаров появились в соцсетях украинского политика", — написали авторы публикации.

В итоге на Кодирова и Усманова составили административные протоколы по нескольким статьям, в том числе и за нарушение режима пребывания на территории РФ и дискредитацию российских вооруженных сил.

Напомним, что данные снимки опубликовал в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, который в комментарии к фото написал: "Р*сня, привыкай".

Воздушные шары на Москвой с желто-голубым флагом

Ранее сообщалось, что в российском Челябинске открыли первое уголовное дело из-за комментария в соцсетях об атаке дронов на Кремль. Местный суд 12 мая арестовал Алексея Сидорова после того, как в трансляции на своем YouTube-канале он упомянул о недавнем взрыве БПЛА в Москве.