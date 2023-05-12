Атака БПЛА на Кремль: жителя Челябинска арестовали за комментарий в YouTube (фото, видео)

Мужчина проходит по делу об "оправдании терроризма" и следующие два месяца проведет в СИЗО. Аудитория, смотревшая его трансляцию, была сравнительно небольшой — 160 человек.

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В РФ открыли первое уголовное дело из-за комментария в соцсетях об атаке дронов на Кремль. Тракторозаводский районный суд Челябинска арестовал на два месяца местного жителя Алексея Сидорова после того, как в трансляции на своем YouTube-канале он упомянул о недавнем взрыве БПЛА в Москве. Об этом сообщает 74RU.

Теперь мужчина проходит по делу об "оправдании терроризма" и следующие два месяца проведет в СИЗО. Аудитория, смотревшая его трансляцию, была сравнительно небольшой — 160 человек.

Алексей Сидоров

Во время суда говорилось о "публичных призывах к террористической деятельности" посредством атаки БПЛА на Кремль.

Подозреваемый, в свою очередь, объяснил, что приписываемые ему фразы были случайными: "Просто вырвалось".

Он также сказал, что он "не какой-то там политический блогер", что у него нет большой аудитории, а кто-то из 160 зрителей его трансляции просто вырезал фрагмент видео и опубликовал в других Telegram-каналах с миллионной аудиторией.

Обыск у жителя Челябинска

Теперь он может быть приговорен к 7 годам лишения свободы. Кроме того, его уже внесли в реестр "террористов и экстремистов".

Напомним, что в ГУР прокомментировали причастность Украины к атаке дронов на Кремль и заявили, что это не было покушение на главу РФ.

Также сообщалось, что президент РФ Владимир Путин сказал, что в атаке на Кремль "нет ничего особенного". Он назвал взорвавшийся БПЛА самодельным дроном.