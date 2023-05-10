Самодельный дрон: Путин заявил, что в атаке на Кремль "нет ничего особенного", – СМИ

Запущенный БПЛА сделан из проволоки и современных материалов, такие видели на авиабазе ВС РФ Хмеймим в Сирии, утверждал президент. Этот вопрос Владимир Путин комментировал на закрытой встрече с главными редакторами росСМИ.

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Президент России Владимир Путин 8 мая устроил закрытую встречу с главными редакторами российских СМИ и прокомментировал атаку беспилотника на Кремль. Об этом написал в репортаже в честь "парада победы" в Москве спецкорр газеты "Коммерсант" Андрей Колесников.

Колесников работает в так называемом кремлевском пуле и неофициально считается главным биографом российского президента.

По его данным, на вопрос про дрон, Путин сказал, что "ничего в нем особенного нет". БПЛА, по его словам, сделан из проволоки и современных материалов.

"Такие самодельные дроны залетали на базу Хмеймим в Сирии (авиабаза является основной для российского военного контингента в Сирии — ред.), так что знакомы. В нем было всего-то, кажется, 400 граммов тротила. Он, похоже, не придавал происшедшему того значения, какое ему придавал весь остальной мир", — описывает Колесников реакцию Путина.

Публично президент России не комментировал атаку на Кремль Фото: скриншот

Публично президент России не комментировал атаку на Кремль. В Кремле лишь констатировали, что в ночь на 3 мая два беспилотника атаковали кремлевскую резиденцию президента. В Сенатском дворце у Путина есть рабочий кабинет.

Напомним, что атака БПЛА на Кремль произошла 3 мая, российский Следком посчитал это террористическим актом "киевского режима". Украинская сторона опровергла причастность к инциденту — президент Владимир Зеленский говорил, что ВСУ защищают свои села и города.

Западные эксперты в интервью газете Financial Times сказали о возможной причастности Киева к атаке на Кремль. Удар не в интересах Кремля, ведь он показывает уязвимость одного из самых защищенных мест в РФ, уверены специалисты.

После атаки БПЛА в Москве, 3 мая в Калининградской области тайно испытали нанесение ядерных ударов из ОТРК "Искандер" и отработку действий в зараженной местности.