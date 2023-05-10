Саморобний дрон: Путін заявив, що в атаці на Кремль "немає нічого особливого", – ЗМІ

Запущений БПЛА зроблений із дроту та сучасних матеріалів, такі бачили на авіабазі ЗС РФ Хмеймім у Сирії, стверджував президент. Це питання Володимир Путін коментував на закритій зустрічі із головними редакторами росЗМІ.

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Президент Росії Володимир Путін 8 травня влаштував закриту зустріч із головними редакторами російських ЗМІ та прокоментував атаку безпілотника на Кремль. Про це написав у репортажі на честь "параду перемоги" у Москві спецкор газети "Комерсант" Андрій Колесніков.

Колесников працює у так званому кремлівському пулі та неофіційно вважається головним біографом російського президента.

За його даними, на питання про дрон Путін сказав, що "нічого в ньому особливого немає". БПЛА, за його словами, зроблений із дроту та сучасних матеріалів.

"Такі саморобні дрони залітали на базу Хмеймім у Сирії (основна для російського військового контингенту авіабаза в Сирії — ред.), так що знаємо. У ньому було всього, здається, 400 грамів тротилу. Він, схоже, не надавав атаці того значення, яке йому надавала решта світу", — описує Колесников реакцію Путіна.

Публічно президент Росії не коментував атаки на Кремль Фото: скріншот

Публічно президент Росії не коментував атаки на Кремль. У Кремлі лише констатували, що в ніч проти 3 травня два безпілотники атакували кремлівську резиденцію президента. У Сенатському палаці Путін має робочий кабінет.

Нагадаємо, що атака БПЛА на Кремль відбулася 3 травня, російський Слідком вважає це терористичним актом "київського режиму". Українська сторона спростувала причетність до інциденту — президент Володимир Зеленський говорив, що ЗСУ захищають свої села та міста.

Західні експерти в інтерв'ю газеті Financial Times сказали про можливу причетність Києва до атаки на Кремль. Удар не на користь Кремля, адже він показує вразливість одного з найзахищеніших місць у РФ, упевнені фахівці.

Після атаки БПЛА в Москві, 3 травня в Калінінградській області таємно зазнали завдання ядерних ударів з ОТРК "Іскандер" і відпрацювання дій у зараженій місцевості.