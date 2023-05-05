За атакою БпЛА на Кремль може стояти Україна, — Financial Times

Деякі західні аналітики припускають, що удар безпілотників мав символічні цілі і був спрямований на ослаблення влади Кремля, а також демонстрацію вразливості Росії.

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За атакою дронів на Кремль може стояти Україна. Таку думку висловили деякі західні експерти, на яких посилається Financial Times

За словами директора програми вивчення Росії аналітичної організації CNA Майкла Кофмана, якщо Україна і організувала атаку, то удар безпілотників по будівлі Сенатського палацу у Кремлі мав символічні цілі і був спрямований на ослаблення російської влади, а також на демонстрацію вразливості Росії.

Водночас серед експертів існує думка, що Росія могла сама інсценувати удар по Кремлю. З цією версією не погодився високопоставлений західний дипломат, який теж розмовляв із FT, але побажав залишитися неназваним. Він заявив, що подібний удар не відповідає інтересам Кремля, оскільки це демонструє вразливість одного з найзахищеніших місць у Росії та завдає "величезної політичної шкоди Володимиру Путіну".

Західний військовий заявив газеті, що Київ мав засоби ураження Кремля.

"Україна показала, що вона може взяти з полиці комерційний продукт, масштабувати його і потім творчо використовувати його з летальною метою. І попередні атаки України за допомогою безпілотних апаратів показали, як важко захищатися від таких ударів", — сказав західний дипломат на умовах анонімності.

У росЗМІ припускають, що дрони, які атакували Кремль, запустили з Підмосков'я, керувалися вручну і могли використовувати заборонені частоти. Про це свідчить їхній розмір та заряд.

"Заряду у них не було, було щось зроблене з піротехніки. Це не була міна, це не був боєприпас, який міг би завдати якоїсь шкоди. Це те, що можна зварганити з підручних коштів у Росії", — заявив The Insider генеральний директор компанії "Авіановації", розробник безпілотних літальних апаратів Сергій Товкач.

На його думку, пропустили БпЛА, бо на ньому або стояв старлінківський ретранслятор, який використовує досить нестандартні частоти, тому заглушити його вкрай складно, або використовувався ретранслятор з будь-якого інтернету на нестандартну частоту. Оператор дрона міг знаходитися де завгодно.

Нагадаємо, що аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Росія використає атаку дрона на Кремль для скасування заходів до 9 травня, щоб представити війну в Україні як загрозу для Росії. Також у Кремлі побоюються, що вшанування 9 травня загиблих у Другій світовій війні може викликати в суспільстві негативну реакцію на високу кількість втрат Росії у війні проти України.