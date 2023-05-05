Хоче приховати деградацію армії: в ISW повідомили, як влада РФ використає удари БпЛА по Кремлю

Аналітики ISW вважають, що влада РФ використає атаку дрона на Кремль 3 травня для скасування заходів до 9 травня та щоб збільшити свої інформаційні зусилля і представити війну в Україні, як загрозу для Росії.

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Російська влада побоюється, що святкування 9 травня та вшанування загиблих у війні може викликати негативну внутрішню реакцію на високу кількість втрат Росії в Україні. Таку висловили аналітики американського Інституту вивчення війни у звіті за 4 травня.

Тут припустили, що російські чиновники, ймовірно, використовують удар безпілотника по Кремлю 3 травня, щоб скасувати паради до Дня Перемоги 9 травня. Про відмови від масових заходів вже заявили у 21 місті Росії та окупованому Криму.

"Раніше ISW оцінювало, що Кремль використає атаку БпЛА 3 травня, щоб скасувати заходи 9 травня та збільшити свої інформаційні зусилля, щоб представити війну в Україні як екзистенційну загрозу для Росії. Кремль, ймовірно, сподівається обмежити типові події 9 травня, щоб приховати деградацію російської армії, оскільки такі події демонструють передову російську військову техніку, значна частина якої або критична для російських операцій в Україні, або була знищена за 14 місяців виснажливих боїв", — йдеться в повідомленні Інституту.

Зазначається, що у Кремлі побоюються, що вшанування 9 травня загиблих у Другій світовій війні може викликати в суспільстві негативну реакцію на високу кількість втрат Росії в Україні.

Нагадаємо, що 3 травня 2 БпЛА атакували башту Кремля. У СК РФ повідомили, що дрони "вивели з ладу" російські військові та спецслужбовці, а атаку вважають терористичним актом, скоєним "київським режимом".

Журналісти припустили, що БпЛА мали завдати удару по Сенатському палацу, де розташовані квартира та робочі кабінети Путіна. Також приміщення там використовує адміністрація президента Росії.