"Я был намного счастливее на мели": выигрыш в $16 млн превратил его жизнь в кошмар

Американец купил свой выигрышный билет, когда у него было всего 2,46 доллара на банковском счете и он жил на пособие по инвалидности. Для этого он продал кольцо.

У Уильяма "Бада" Поста III, выигравшего 16 миллионов долларов, после этого началась черная полоса. Всего за год он задолжал 1 миллион долларов, его бывшая подала на него в суд, а брат нанял киллера, чтобы убить его, пишет Daily Mail.

Мужчина купил свой выигрышный билет в 1988 году, когда у него было всего 2,46 доллара на банковском счете и он получал пособие по инвалидности. Он продал кольцо за 40 долларов и дал своей тогдашней девушке и хозяйке деньги на 40 билетов в государственной лотерее.

После своей невероятной победы и сбора первого ежегодного платежа в размере 497 953 долларов Пост потратил 300 000 долларов всего за две недели. Он вложил деньги в семейный бизнес, включая ресторан во Флориде для своего брата и сестры, а также парк подержанных автомобилей для другого брата.

Кроме того, он тратил деньги на роскошные автомобили, мотоциклы, самолеты, на которых даже не умел летать, и особняки, рассказывает издание.

В следующем году, отдалившись от своих братьев и сестер и получив предписание держаться подальше от своей шестой жены после того, как он выстрелил в ее машину, Пост купил особняк в Ойл-Сити на северо-западе Пенсильвании за 395 000 долларов.

Вскоре его бывшая домовладелица, а когда-то и подруга отсудила у него треть выигрыша, заявив, что в то время они согласились разделить приз. Пост отклонил ее требование, и когда он отказался передать свой ежегодный платеж в 1992 году, судья приказал заморозить все дальнейшие платежи до разрешения спора.

По информации Daily Mail, мужчина потратил так много, что в течение года оказался в долгу на 1 миллион долларов. Имея закладную, он продал большую часть своего имущества, и его особняк пришел в ужасное состояние ветхости.

Посетители отмечали, что бассейн был завален мусором, окна заколочены фанерой, а двор зарос бурьяном. Пост бродил по особняку в одиночестве, без вставных зубов, которые, по его словам, повредили ему голову.

Тем временем его брата обвинили в попытке нанять наемного убийцу, чтобы убить Поста в надежде унаследовать часть денег.

В конце концов, в 1996 году мужчина продал разрушающийся особняк за 65 000 долларов и продал с аукциона 17 оставшихся лотерейных платежей, которые ему причитались, чтобы расплатиться с долгами.

Оставаясь верным себе, последние 2,65 миллиона долларов выигрыша, которые он получил, он потратил на свои долги, еще два дома, грузовик, три автомобиля, два мотоцикла Harley-Davidson, два 62-дюймовых телевизора Sony, роскошный кемпер, компьютеры и парусную лодку за 260 000 долларов.

В конце концов, Пост был арестован на своей роскошной яхте в 1998 году после того, как отказался сдаться полиции, чтобы отбыть срок от шести до 24 месяцев за нападение. Его признали виновным в том, что он выстрелил в человека, собиравшего долги.

После освобождения из тюрьмы победитель лотереи снова жил на пособие по нетрудоспособности в размере 450 долларов в месяц до своей смерти в 2006 году от респираторного заболевания в возрасте 66 лет.

"Все мечтают выиграть деньги, но никто не осознает кошмаров, которые возникают, — сказал он репортеру в 1993 году. – Я был намного счастливее, когда был на мели".

Напомним, 7 мая СМИ писали, что жительница США Лючия Форсет еще 6 лет назад была бездомной, но все изменилось в один момент благодаря выигрышу в лотерее. Благодаря этому событию она вошла в число богатейших людей Калифорнии.

16 апреля британский таблоид The Sun сообщил, что неизвестный счастливчик купил выигрышный билет в Уорикшире, но никто не может его найти. У него есть 6 месяцев, чтобы заявить о себе, иначе деньги пойдут в фонд добрых дел.