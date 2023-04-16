Выиграл £1 млн: в Британии разыскивают победителя лотереи, который не пришел за призом

Неизвестный счастливчик купил выигрышный билет в Уорикшире, но никто не может его найти. У него есть 6 месяцев, чтобы заявить о себе, иначе деньги пойдут в фонд добрых дел.

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В Национальной лотереи Британии призвали граждан Соединенного Королевства проверить билеты после того, как неизвестный счастливчик не объявился для того, чтобы забрать приз в £1 миллион (45,7 млн грн.). Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщает британский таблоид The Sun.

Сообщается, что неизвестный участник лотереи выиграл приз в британском розыгрыше Millionaire Maker 31 марта. Номер тиража был JBQS10867, а выигрышный билет был куплен в Уорикшире.

У победителя есть шесть месяцев, чтобы забрать выигрыш, а если он не объявится, то деньги пойдут в фонд добрых дел.

"Мы отчаянно пытаемся найти этого таинственного обладателя билета и объединить его с его выигрышем, этот удивительный приз может существенно изменить чью-то жизнь. Мы призываем всех, кто купил билет в этом районе, еще раз проверить свои старые билеты EuroMillions или посмотреть, где может скрываться пропавший билет", — сказал Энди Картер, старший консультант по вопросам выигрышей в Национальной лотерее.

В компании призвали британцев "проверить карманы, кошельки и спинку дивана".

"Мы поставили шампанское на лед и скрестили пальцы, чтобы счастливый победитель вышел вперед и забрал свой выигрыш", — добавил Картер.

По данным The Sun, первый розыгрыш Национальной лотереи состоялся 19 ноября 1994 года, когда семь победителей разделили джекпот в размере £5,8 млн. Самая крупная сумма, когда-либо выигранная одним владельцем билета, составила £42 млн и была выиграна в 1996 году.

Напомним, 13 апреля сообщалось о том, что в Малайзии 54-летняя владелица магазина выиграла невероятную сумму в лотерее благодаря комбинации чисел, которую увидела во сне. Ее приз в Magnum 4D Jackpot составил 16,3 млн малайзийских ринггитов, что составляет более 3,5 млн долларов.

Ранее, 9 марта, стало известно, что мужчина выиграл в лотерею 132 млн гривен, но не смог забрать деньги. Менеджер по закупкам Мартин Тотт из Уотфорда и его жена Кей поняли, что победили только через шесть месяцев после того, как были названы выигрышные номера.