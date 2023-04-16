Виграв £1 млн: у Британії розшукують переможця лотереї, який не прийшов по приз

Невідомий щасливчик купив виграшний квиток у Ворикширі, але ніхто не може його знайти. Він має 6 місяців, щоб заявити про себе, інакше гроші підуть у фонд добрих справ.

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У Національній лотереї Британії закликали громадян Сполученого Королівства перевірити квитки після того, як невідомий щасливчик не з'явився для того, щоб забрати приз £1 мільйон (45,7 млн грн.). Про це в неділю, 16 квітня, повідомляє британський таблоїд The Sun.

Повідомляється, що невідомий учасник лотереї виграв приз у британському розіграші Millionaire Maker 31 березня. Номер тиражу був JBQS10867, а виграшний квиток купили у Ворикширі.

Переможець має шість місяців, щоб забрати виграш, а якщо він не з'явиться, то гроші підуть у фонд добрих справ.

"Ми відчайдушно намагаємося знайти цього таємничого володаря квитка та поєднати його з його виграшем, цей дивовижний приз може суттєво змінити чиєсь життя. Ми закликаємо всіх, хто купив квиток у цьому районі, ще раз перевірити свої старі квитки EuroMillions або подивитися, де може ховатися зниклий квиток", — сказав Енді Картер, старший консультант із питань виграшів у Національній лотереї.

У компанії закликали британців "перевірити кишені, гаманці та спинку дивана".

"Ми поставили шампанське на лід і схрестили пальці, щоб щасливий переможець вийшов уперед і забрав свій виграш", — додав Картер.

За даними The Sun, перший розіграш Національної лотереї відбувся 19 листопада 1994 року, коли сім переможців розділили джекпот у розмірі £5,8 млн. Найбільша сума, коли-небудь виграна одним власником квитка, склала £42 млн і була виграна в 1996 році.

Нагадаємо, 13 квітня повідомлялося про те, що в Малайзії 54-річна власниця магазину виграла неймовірну суму в лотереї завдяки комбінації чисел, яку побачила уві сні. Її приз у Magnum 4D Jackpot становив 16,3 млн малайзійських рингітів, що становить понад 3,5 млн доларів.

Раніше, 9 березня, стало відомо, що чоловік виграв у лотерею 132 млн гривень, але не зміг забрати гроші. Менеджер із закупівель Мартін Тотт із Вотфорда і його дружина Кей зрозуміли, що перемогли лише через шість місяців після того, як було названо виграшні номери.