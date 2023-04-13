Побачила потрібні цифри: жінка перемогла у лотереї після "пророчого" сну

Переможниця лотереї розповіла, що виграшні комбінації, які вона відзначила у своєму квитку, було обрано не випадково. Ці числа безпосередньо пов'язані з її життям.

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У Малайзії 54-річна власниця магазину виграла неймовірну суму у лотереї завдяки комбінації чисел, яку побачила уві сні. Її приз у Magnum 4D Jackpot становив 16,3 млн малайзійських рінггітів, що становить понад 3,5 млн доларів. Про це пише Malay Mail.

Видання розповідає, що жінку давно "переслідували" обидві виграшні комбінації цифр. Вона часто бачила число 5785 у своїх сновидіннях, тому вирішила використати його у своєму лотерейному білеті. Також вона зафіксувала іншу комбінацію цифр 3887, яку часто зауважувала на номерах реєстрації автомобілів під час поїздок до родичів.

Magnum Jackpot у Малайзії Фото: Magnum Jackpot

Обидві ці комбінації принесли підприємниці удачу. Вона виграла в лотереї 16,3 млн малайзійських рінггітів, що становить понад 3,5 млн доларів. Жінка довго не могла повірити у свій виграш, але наразі планує витратити його на придбання житла для своєї родини. Крім цього, вона хоче відправити всіх близьких на відпочинок.

Раніше Фокус писав, що чоловік виграв у лотерею 132 млн, але не зміг забрати гроші. Менеджер із закупівель Мартін Тотт з Вотфорда та його дружина Кей зрозуміли, що перемогли лише через шість місяців після того, як було названо виграшні номери.

Також повідомлялося, що у США чоловік під час відпустки зірвав джекпот у $5 млн. Американець Пітер Салліван вирішив не чекати, поки весь його приз виплачуватимуть частинами протягом кількох років. Він отримає свій виграш в одноразовій виплаті, яка становила 3 960 000 доларів.