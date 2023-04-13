Увидела нужны цифры: женщина победила в лотерее после "пророческого" сна

Победительница лотереи рассказала, что выигрышные комбинации, которые она отметила в своим билете, были выбраны не случайно. Эти числа напрямую связаны с ее жизнью.

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В Малайзии 54-летняя владелица магазина выиграла невероятную сумму в лотерее благодаря комбинации чисел, которую увидела во сне. Ее приз в Magnum 4D Jackpot составил 16,3 млн малайзийских ринггитов, что составляет более 3,5 млн долларов. Об этом пишет Malay Mail.

Издание рассказывает, что женщину давно "преследовали" обе выигрышные комбинации цифр. Она часто видела число 5785 в своих сновидениях, поэтому решила использовать его в своем лотерейном билете. Также она зафиксировала другую комбинацию цифр 3887, которую часто замечала на номерах регистрации автомобилей во время поездок к родственникам.

Magnum Jackpot в Малайзии Фото: Magnum Jackpot

Обе эти комбинации принесли предпринимательнице удачу. Она выиграла в лотерее 16,3 млн малайзийских ринггитов, что составляет более 3,5 млн долларов. Женщина долго не могла поверить в свой выигрыш, но теперь планирует потратить его на приобретение жилья для своей семьи. Кроме этого она хочет отправить всех близких на отдых.

Ранее Фокус писал, что мужчина выиграл в лотерею 132 млн, но не смог забрать деньги. Менеджер по закупкам Мартин Тотт из Уотфорда и его жена Кей поняли, что победили только через шесть месяцев после того, как были названы выигрышные номера.

Также сообщалось, что в США мужчина во время отпуска сорвал джекпот в $5 млн. Американец Питер Салливан решил не ждать пока весь его приз будут выплачивать частями в течение нескольких лет. Он получит свой выигрыш в однократной выплате, которая составила 3 960 000 долларов.