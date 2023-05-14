Президент Чили застрял на детской горке и сломал ее (видео)

Чтобы выбраться из ловушки, политику пришлось сломать часть желоба.

37-летний президент Чили Габриэль Борич попал в курьез, когда решил спуститься с детской горки в городе Пунта-Аренас в регионе Магальянес, куда поехал для участия в выборах в Учредительный совет 50 советников по конституции, которые рассмотрят предложение о новой Великой хартии вольностей для Чили, пишет Рostsen.

Начав спускаться с горки, политик застрял в желобе, который рассчитан на детей, а не на взрослых людей. Несколько минут глава государства пытался выбраться из ловушки, но это ему удалось только после того, как он сломал часть трубы.

"После десяти минут, как он застрял в желобе и сломал его, наш президент вышел", — рассказала женщина, запечатлевшая момент на свой мобильный телефон.

Его супруга Ирина Караманос, которая сопровождала Борича на детской площадке, поздравила мужа с освобождением, поцеловав его.

Видео с застрявшим президентом стали вирусными в Сети.

В свою очередь источники в президентской администрации утверждали, что Борич провел выходной со своей семьей перед тем, как отправится в Пунта-Аренас.

Спустя несколько часов после инцидента с президентом мэру города Клаудио Радоничу пришлось ответить на вопросы о случившемся.

Он вышел на публику местным директором муниципальных работ и подтвердил, что у горки "была сломанная часть", которую необходимо починить.

Габриэль Борич — 38-й президент Республики Чили, занявший пост в марте 2022 года. Борич одержал победу, набрав свыше 55% голосов. Политик в свои 35 лет стал самым молодым президентом Чили за всю историю страны, а после истечения полномочий капитан-регента Сан-Марино Джакомо Симончини самым молодым действующим государственным лидером в мире.

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