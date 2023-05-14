"Работает с документами": у Лукашенко ответили на слухи о здоровье политика

Последний раз на публике политик появлялся 9 мая, когда прибыл на парад Победы в Москве. Уже тогда многие обратили внимание, что он выглядел очень нездоровым.

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Александр Лукашенко после 9 мая пропал с поля зрения. Его не видели с тех пор, как он был на военном параде в Москве, где уже тогда многие отметили болезненный вил политика и бинт на его руке. Чем дольше он отсутствует, тем больше вопросов о его местонахождении возникает. Журналистка издания "Зеркало" позвонила в его пресс-службу под видом обычной гражданки, чтобы поинтересоваться, куда тот пропал, но не услышала ничего по сути.

Ее заверили, что, несмотря на то, что на данный момент расписания встреч и поездок обычно активного Лукашенко нет, у него по-прежнему "плотное расписание", в том числе "работа с документами".

На вопрос о том, почему в телеграмм-канале "Пул Первого", который обычно детально освещал все действия политика, в последнее время появляются публикации с зайцем возле Дворца Независимости или реклама мерча, пресс-служба заявила, что "Пул Первого" – это "анонимный телеграм-канал, к которому пресс-служба главы государства не имеет никакого отношения".

9 мая Александр Лукашенко прилетал в Москву

Ни журналистка, ни другие белорусы так и не смогли добиться ответа на вопрос, когда смогут увидеть Лукашенко в публичном пространстве, и что у него со здоровьем. Ни спикеры политика, ни его администрация не раскрывают никаких подробностей, заверив лишь, что с ним "все хорошо", и призвали "не верить слухам".

Вопросы к самочувствию Александра Лукашенко возникли после того, как он не смог на параде в Москве пройти 300 метров пешком — охране президента России Владимира Путина пришлось его везти. К тому же в Москве у Лукашенко на руке заметили кусок ткани, похожий на бинт. А вечером в Минске политик не произнес свою традиционную речь на возложении венков к монументу Победы.

Белорусские СМИ – о здоровье Лукашенко

На нездоровый вид политика обратили внимание даже росСМИ.

"Александру Лукашенко и правда было очень нехорошо. Но он старался. Он хотел быть у могилы Неизвестного солдата. В конце концов ему дали электрокар, предназначенный для перевозки ветеранов (таких электрокаров выстроилось уже шесть или семь на площади), и этот электрокар с президентом Беларуси двигался за шеренгой президентов, которая шла очень даже не спеша", — написал в своей колонке для "Коммерсанта" журналист из российского президентского пула Андрей Колесников.

Не выступил Лукашенко и на торжествах по случаю Дня флага, герба и гимна Беларуси 14 мая. Вместо него публика увидела премьер-министра Романа Головченко, который зачитал обращение от его имени.

Ранее Фокус сообщал, что Лукашенко может быть инфицирован вирусным заболеванием. Также проблемы со здоровьем начались и у его ближайшего окружения.

13 мая около 19:00 политика экстренно доставили в Республиканский клинический медицинский центр, который расположен на берегу водохранилища Дрозды. О причинах госпитализации и вердикте врачей информация не разглашается, а пресс-служба президента продолжает хранить молчание.

Уже появились предположения, кто может прийти к власти в Беларуси после смерти Александра Лукашенко. Для этого журналисты издания побеседовали с политическими аналитиками о возможных сценариях развития событий.