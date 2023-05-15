Удар по энергетике и экспорту РФ: страны G7 ужесточат санкции против Кремля, — Reuters

По данным издания, новые ограничения будут направлены на искоренение уклонения от санкций с участием третьих стран, а также на подрыв будущего производства энергии в России и сдерживание торговли.

Лидеры государств "Большой семерки" (G7), находящиеся в Японии на саммите на этой неделе, обсудят ужесточение санкций в отношении России. Ожидается, что эти меры будут направлены на то, чтобы препятствовать использованию энергетических и экспортных ресурсов для поддержки военных действий Москвы. Об этом сообщает издание Reuters.

Основная цель новых мер — предотвращение уклонения от санкций с участием третьих стран и сдерживание производства энергии в России, которое может быть использовано в военных целях Кремля. Кроме того, меры будут направлены на подрыв торговых отношений, которые могут поддерживать российскую армию.

Дипломаты из США выразили ожидание, что страны-члены G7 согласятся на изменение своего подхода к санкциям, в частности, чтобы для некоторые категории товаров был установлен автоматический запрет на экспорт, если они не входят в список разрешенных. Администрация Байдена ранее подталкивала союзников G7 к изменению подхода группы к санкциям, который сегодня позволяет продавать в Россию все товары, если они явно не занесены в черный список.

Это изменение может затруднить поиск брешей в санкционном режиме для Москвы.

Однако, несмотря на это, союзники пока не согласны на использование нового подхода, обсуждается возможность применения презумпции запрета на экспорт в наиболее чувствительных областях для российских военных.

Но конкретные области, в которых будут действовать эти новые правила, все еще находятся в стадии обсуждения.

"Вы должны ожидать, что в нескольких областях, особенно в отношении оборонно-промышленной базы России, произойдут изменения в презумпции", — сказал анонимный американский чиновник.

Точная формулировка совместных заявлений лидеров G7 еще подлежит обсуждению и корректировке, прежде чем она будет обнародована во время саммита. В G7 входят США, Япония, Канада, Франция, Германия, Италия и Великобритания.

Напомним, что 8 мая Глава Еврокомиссии Урсула фонд дер Ляйен направила государствам-членам блока предложение по 11-му пакету санкций против России, оно направлено на перекрытие возможности обхода ограничений.

Кроме того, 21 апреля в МИД Турции объяснили, почему не вводят санкции против РФ. Руководитель ведомства Мевлют Чавушоглу намекнул, что позиция страны в вопросе российско-украинской войны наиболее объективна в мире. Он заявил, что, несмотря на поддержку Украины, турки должны ставить собственные интересы превыше всего.