У Лукашенко проблемы с сердцем: оппозиция Беларуси назвала возможный диагноз президента

По данным опозиционеров, предполагаемый диагноз для президента Беларуси Александра Лукашенко — инфекционно-аллергический миокардит.

Оппозиционные силы в Беларуси выдвинули вероятный диагноз для самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко — сильная вирусная инфекция. Об этом сообщает издание Euroradio.

Согласно данным Народного антикризисного управления, предполагаемый диагноз для Лукашенко — инфекционно-аллергический миокардит.

"По некоторым сведениям, поступающим в НАУ, у Лукашенко инфекционно-аллергический миокардит", — заявил представитель кабинета по транзиту власти Павел Латушко.

Также недомогание самопровозглашенного президента прокомментировала и лидер белорусских демсил Светлана Тихановская.

"Мы должны быть хорошо подготовлены к каждому сценарию. Вернуть Беларусь на путь демократии и не допустить вмешательства России", — заявила она.

Отметим, что инфекционно-аллергический миокардит — это воспалительное заболевание сердечной мышцы, вызванное инфекцией. Симптомами этого заболевания могут быть одышка, усталость, учащенное сердцебиение, боли в груди и умеренные боли в суставах.

Напомним, что 15 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи о состоянии здоровья президента Беларуси Александра Лукашенко, заявив, что в Кремле не имеют никаких сведений о проблемах со здоровьем белорусского лидера.

14 мая в Беларуси отмечали день официальной государственной символики, и Лукашенко снова на людях не появился. Поздравление от президента было опубликовано на сайте президента РБ, но на церемонии его прочитал премьер-министр Роман Головченко.

В тот же день, по неофициальной информации пресс-службы главы Беларуси, стало известно, что президент не появляется на публике, потому что у него "плотное расписание", в том числе "работа с документами".