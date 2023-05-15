"Был без сознания и не дышал": пограничник из Польши рассказал, как спас жизнь младенцу из Украины

Во время пересечения польской границы 1-летнему мальчику из Украины стало плохо, он вдруг потерял сознание и перестал подавать признаки жизни. Реанимировал малыша молодой польский пограничник Матеуш Кондрат.

В начале мая украинка Оксана Черныш пересекала границу Украины с Польшей вместе со своими двоими сыновьями — 10-летним Даниэлем и 1-летним Максимом. В автобусе у младенца поднялась температура, а когда автобус стоял на польско-украинской границе, у мальчика начались судороги. Ребенок потерял сознание и перестал дышать. Жизнь малыша спас пограничник, сержант Матеуш Кондрат. Об истории спасения маленького украинца рассказывает "Новая Польша".

Видео, на котором польский пограничник реанимирует маленького Максима, посмотрели миллионы украинцев. Сам мужчина не считает себя героем, поскольку считает, что на его месте так поступил бы каждый.

"В такие моменты не думаешь об эмоциях. Ситуация была очень динамична. Эмоции испытал через некоторое время, после того, что произошло. Я чувствовал себя исключительно потому, что осознавал, что спас чью-то жизнь. К счастью, все закончилось хорошо", — рассказывает Матеуш.

Пограничник вспоминает, что во время дежурства услышал женские крики о помощи — кричали украинская женщина-пограничник и мать с ребёнком.

"Мы не знали, что произошло с мальчиком. Ребенок был без сознания, не дышал. Я оценил ситуацию и принял нужные меры: перевернул ребенка, начал стучать по спине", — рассказывает пограничник.

Видео, на котором пограничник спасает жизнь младенца, облетело соцсети и набрало более 5 млн просмотров, а под публикацией люди оставили более 5 тысяч комментариев.

"Звездой я точно не чувствую себя, это громкое слово. Считаю, что каждый работник Пограничной службы, каждый житель Польши поступил бы так же. К счастью, ребенка удалось спасти — это самое важное", — говорит мужчина.

По словам Матеуша Кондрата, за годы его работы в Пограничной службе подобных ситуаций в его жизни раньше не было.

Под сообщением о спасении ребенка оставила комментарий мама спасенного мальчика — Оксана Черныш из Луцка. Она поблагодарила работника Пограничной службы за спасение ее сына.

"Я искренне благодарю всего сердца за спасение моего ребенка! В тот момент я очень сильно растерялась, хотя и знала, что нужно делать. Но что тогда происходило у меня внутри — невозможно описать словами. Слава Богу и нашему спасителю — все обошлось. Большой вам поклон. Вы — невероятный человек, который подарил нашей семье новую жизнь. Спасибо всем, кто помог, это был урок на всю мою жизнь", — написала она.

Напомним, что в Польше офицер пограничного залога в Грубешове спас жизнь 1-летнего младенца из Украины. Драматические моменты прошли на автомобильном пограничном переходе в Зосине.

Ранее сообщалось, что в Бахмуте буханка белого хлеба спасла жизнь украинского защитника. Пуля прошла сквозь авто и рюкзак и застряла внутри буханки.