По словам пресс-секретаря немецкого МИД Андреа Зассе, с прошлого года ведутся переговоры с Пекином по вопросу закрытия формирований, однако две полицейские станции продолжают свою деятельность.

В Германии продолжают работать незаконные полицейские участки, которые работают в пользу Пекина и следят за китайскими эмигрантами. Об этом сообщает издание Bloomberg 15 мая.

Официальный Берлин с ноября прошлого года ведет переговоры с правительством Пекина о том, чтобы прекратить все сделки, о чем сообщила пресс-секретарь МИД Андреа Зассе. По ее словам, еще в феврале в Китае отрицали все обвинения в том, что в Германии продолжают работать незаконные полицейские участки, однако там признали, что руководили специальными станциями технического обслуживания и пообещали их закрыть.

Представитель МИД Максимилиан Калл также отметил, что несмотря на это у Китая осталось минимум две мобильные полицейские станции на территории Германии и их деятельность контролируется местными властями.

"Органы безопасности внимательно следят за этой деятельностью, а также за другой деятельностью иностранных государств в Германии. И это особенно касается этих заграничных полицейских участков. Обычно это не стационарные офисы, а мобильные", — говорится в сообщении.

Андреа Зассе также далее заявила, что Германия ведет сотрудничество с США и некоторыми европейскими странами по этому вопросу, а также о том, как именно нужно рассматривать деятельность китайских органов на территории другой страны.

В посольстве Китая в Германии также отреагировали на этот скандал, сделав следующее заявление:

"Китайское правительство всегда соблюдало международное право и уважало суверенитет и юрисдикцию всех стран. Посольство Китая в Германии неоднократно повторяло эти факты и нашу позицию соответствующим германским органам. Нам остается ожидать, что немецкая сторона отнесется к этому объективно и не оставит места для дальнейших спекуляций".

Напомним, 12 мая сообщалось, что награжденный Путиным китайский посол посетит Украину для "продвижения мирных переговоров". Кроме того, он планирует по пути посетить Россию, Польшу, Францию и Германию.