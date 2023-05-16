До слез: спортсмен финишировал в марафоне со смертельно больным другом на руках (видео)

Синфилд толкал Берроу по дистанции в специально приспособленном для этого инвалидном кресле. Но когда они подошли к концу Синфилд поднял своего друга на руки и понес его через финишную черту.

В Великобритании 42-летний спортсмен Кевин Синфилд и его бывший партнер по регбийной команде Роб Берроу стали центральными фигурами марафона, который прошел в Лидсе. Об этом пишет Daily Express.

Бэрроу узнал о своем жестоком диагнозе всего через два года после завершения игровой карьеры и открыто рассказал о своей борьбе с заболеванием, которое поражает нервную систему и со временем прогрессивно ухудшается.

Многие люди живут с этим заболеванием годами, но его симптомы поражают большую часть тела, в результате чего больные практически не могут говорить и двигаться.

В 2019 году Робу Берроу был поставлен диагноз бокового амиотрофического склероза (БАС), смертельного заболевания, которое приводит к разрушению клеток головного и спинного мозга. В настоящее время Роб неспособен передвигаться самостоятельно и нуждается в специальном кресле для передвижения.

На протяжении всего забега Кевин Синфилд толкал коляску со своим другом Фото: Daily Express

На протяжении всего забега Кевин Синфилд толкал коляску со своим другом, а в финале марафона произвел трогательный жест. Он поднял Роба Берроу на руки, чтобы вместе пересечь финишную линию.

Выступая перед забегом, Синфилд сказал, что инаугурационный марафон Роба Берроу в Лидсе не только праздник дружбы, но и важный благотворительный сбор средств. Этот забег проводится городским советом Лидса в партнерстве с благотворительной организацией Джейн Томлинсон "Run For All". Сумма сбора уже превысила отметку в 1 миллион фунтов стерлингов.

"Мы получаем возможность сделать это вместе с 12 500 человек и надеемся, что люди выйдут посмотреть на нас и поздороваться на улицах, поддерживая нас. Я думаю, что это замечательная вещь для Лидса", — заявил спортсмен.

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