Обзывали лягушкой: американка утверждает, что у нее самый большой в мире рот (видео)

Саманта Рамсделл утверждает, что в ее рот помещается сэндвич Subway, 22 зефирины и целое яблоко. Ее имя и фамилия впервые попали в Книгу рекордов Гиннесса в июле 2021 года.

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33-летняя Саманта Рамсделл из штата Мэн, США, утверждает, что является обладательницей "самого большого в мире рта". Несмотря на уникальные способности девушку часто оскорбляют из-за ее внешности. Об этом пишет Daily Star.

Американка получила официальный статус рекордсменки за свой необычный природный талант. Ее имя и фамилия впервые попали в Книгу рекордов Гиннесса в июле 2021 года. Она может открыть рот на 6,52 см.

Женщина утверждает, что в ее рот помещается сэндвич Subway, 22 зефирины и целое яблоко. Ее талант принес ей уникальный статус в социальных сетях, однако даже несмотря на свою популярность она сталкивается с жестокими оскорблениями.

В 2020 году Саманта начала делиться своим талантом публикуя видео в социальных сетях Фото: Jam Press

Девушку называли "большеротым окунем" или лягушкой и даже говорили, что она похожа на питбуля. По словам Саманты, ее дразнили еще с детства.

"Я была неуверенной в себе, застенчивой и всегда наносила макияж на губы, чтобы сделать рот меньше. Теперь люди каждый день говорят мне, что я безобразна и отвратительна. Я склонна не воспринимать их слова, но игнорировать это бывает трудно", — говорит Саманта.

В 2020 году Саманта начала делиться своим талантом публикуя видео в социальных сетях, и теперь она получает около 30 тысяч долларов за каждое из своих видео.

Кроме негативных комментариев, женщина также получает множество положительных отзывов. Она призналась, что с детства мечтала о карьере в комедийном актерстве.

"Мой парень сказал, что боится твоего рта, но я люблю тебя", — написала поклонница Саманты под ее видео.

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