Вместо полотна — поле: мужчина создал самый большой в мире портрет Пабло Пикассо (видео)

Дарио Гамбарин использовал поле площадью 82 тысячи квадратных метров в качестве холста. Ранее мужчина создал портреты других известных личностей, таких как Джо Байден, Дональд Трамп и Барак Обама.

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Итальянский художник Дарио Гамбарин решил отдать дань уважения выдающемуся художнику Пабло Пикассо в честь 50-летия его смерти. Для этого мужчина выбрал весьма необычный способ. Об этом пишет The Guardian.

Итальянец нашел трактор и поле в Вероне, площадь которого составляет 82 тысячи квадратных метров, чтобы создать репродукцию автопортрета Пикассо 1907 года. Теперь этот портрет является самым большим в мире.

"Когда я на тракторе я как слепой живописец. У меня отличное чувство пространства и меры. Я несколько раз рисую портрет на столе, затем иду и выполняю его на земле", — описывает свой процесс работы на тракторе художник.

Ранее Гамбарин создал портреты других известных личностей, таких как Джо Байден, Дональд Трамп, Барак Обама и Джон Ф. Кеннеди. В своих произведениях художник часто затрагивает экологические, религиозные и социальные вопросы.

Итальянец создает свои уникальные произведения искусства на сельскохозяйственных угодьях после сбора урожая, но до высадки новых семян. В своем искусстве он зависит от погоды ведь она в любой момент может испортить его творение.

Издание отмечает, что для Дарио Гамбарина портрет Пикассо имеет особое значение, так как испанский художник является источником его творческого вдохновения.

Пикассо создавал много автопортретов в течение своей жизни, включая период от реалистических до абстрактных Фото: Smithsonian Magazine

Пикассо родился в 1881 году и начал оттачивать свой талант с раннего возраста. В 15 лет, когда он изучал искусство в Барселоне, он создал свой первый автопортрет. Художник создавал много автопортретов в течение своей жизни, включая период от реалистических до абстрактных. Некоторые были нарисованы краской, а другие углем. Он умер 8 апреля 1973 года.

Ранее Фокус писал, что британка перепутала статую на вокзале с замерзающим человеком. Эмма Обан ехала в поезде, проходящем через Уокинг, Суррей, когда заметила покрытого снегом мужчину. Женщина сразу связалась с сотрудниками железнодорожной компании, которые рассказали ей, что это скульптура.

Также сообщалось, что в США учительницу уволили после демонстрации ученикам статуи Давида. По словам директора школы Tallahassee Classical School Хоупа Каррасакия, ей не назвали причину увольнения, но она связывает это с жалобами по поводу статуи Давида.