Замість полотна – поле: чоловік створив найбільший у світі портрет Пабло Пікассо (відео)

Даріо Гамбарін використав поле площею 82 тисячі квадратних метрів як полотно. Раніше чоловік створив портрети інших відомих особистостей, таких як Джо Байден, Дональд Трамп та Барак Обама.

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Італійський художник Даріо Гамбарін вирішив віддати шану видатному художнику Пабло Пікассо на честь 50-річчя його смерті. Для цього чоловік вибрав незвичайний спосіб. Про це пише The Guardian.

Італієць знайшов трактор і поле у Вероні, площа якого становить 82 тисячі квадратних метрів, щоб створити репродукцію автопортрета Пікассо 1907 року. Тепер цей портрет є найбільшим у світі.

"Коли я на тракторі я як сліпий живописець. У мене чудове почуття простору та заходи. Я кілька разів малюю портрет на столі, потім йду і виконую його на землі", — описує свій процес роботи на тракторі художник.

Раніше Гамбарін створив портрети інших відомих особистостей, таких як Джо Байден, Дональд Трамп, Барак Обама та Джон Ф. Кеннеді. У своїх творах митець часто торкається екологічних, релігійних та соціальних питань.

Італієць створює свої унікальні витвори мистецтва на сільськогосподарських угіддях після збирання врожаю, але до висадки нового насіння. У своєму мистецтві він залежить від погоди, адже вона будь-якої миті може зіпсувати його творіння.

Видання зазначає, що для Даріо Гамбаріна портрет Пікассо має особливе значення, оскільки іспанський художник є джерелом його творчої наснаги.

Пікассо створював багато автопортретів протягом свого життя, включаючи період від реалістичних до абстрактних Фото: Smithsonian Magazine

Пікассо народився 1881 року і почав відточувати свій талант із раннього віку. У 15 років, коли він вивчав мистецтво у Барселоні, він створив свій перший автопортрет. Художник створював багато автопортретів упродовж свого життя, включаючи період від реалістичних до абстрактних. Деякі були намальовані фарбою, інші вугіллям. Він помер 8 квітня 1973 року.

Раніше Фокус писав, що британка переплутала статую на вокзалі із замерзлою людиною. Емма Обан їхала поїздом, що проходить через Уокінг, Суррей, коли помітила покритого снігом чоловіка. Жінка одразу зв'язалася із співробітниками залізничної компанії, які розповіли їй, що це скульптура.

Також повідомлялося, що в США вчительку звільнили після демонстрації учням статуї Давида. За словами директора школи Tallahassee Classical School Хоупа Каррасакія, їй не назвали причину звільнення, але вона пов'язує це зі скаргами щодо статуї Давида.