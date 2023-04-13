В Дубае продали автомобильный номер за рекордные 15 миллионов долларов (видео)

На номерном знаке только одна цифра "7". Покупатель пожелал остаться неизвестным.

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Самый дорогой номерной знак в мире был продан за 15 миллионов долларов на аукционе в Дубае на минувших выходных. Знак с цифрой 7 купил анонимный покупатель. Об этом пишет Daily Mail.

Предыдущая рекордная сумма, выплаченная в 2008 году, составляла 7,2 миллиона фунтов стерлингов за пластину с цифрой "1". Предыдущего рекордсмена купил дубайский бизнесмен Саид Абдул Гаффар Хури, который использует его для своих Rolls-Royce Cullinan и Mercedes G-Wagen.

Номер с цифрой 7 был продан на благотворительном аукционе в Дубае в минувшие выходные за рекордную сумму в 55 миллионов дирхамов.

На аукционе в Дубае был продан самый дорогой номерной знак в мире

Аукцион Emirates продал номерной знак во время благотворительной акции "Самые благородные числа", которая прошла в Дубае в субботу. Целью аукциона было собрать денег на проект продовольственной помощи в священный месяц Рамадан.

Благотворительный аукцион был частью кампании "1 миллиард обедов", инициированной шейхом Мохаммедом бен Рашидом Аль Мактумом, вице-президентом и премьер-министром ОАЭ и правителем Дубая.

Номерной знак "P-7", который в Дубае читается просто как "7" стал самым дорогим в мире. Но на какую машину его прикрутят и кто его владелец – пока неизвестно.

Самый дорогой номерной знак в мире Фото: Emirates Auction

Впрочем, достойный автомобиль уже найдет – это Rolls-Royce Boat Tail стоимостью 20 миллионов фунтов стерлингов. Этот автомобиль является самым дорогим новым автомобилем в мире.

Поскольку семерка является счастливым числом во многих культурах мира, это не первый случай, когда водитель выкладывает огромную сумму за номерной знак с этой цифрой.

Еще в 2016 году номерной знак "7" был продан в Объединенных Арабских Эмиратах за 2,96 миллиона фунтов стерлингов.

Тот же номер был перепродан шесть лет назад за 3 миллиона фунтов стерлингов.

Выступая после аукциона, Абдулла Матар Алманнаи, председатель аукционного дома, заявил, что превосходить мировые рекорды всегда волнующе, но если при этом еще и можно изменить жизни людей к лучшему – то это еще более волнующе.

Ранее для целевой аудитории из Дубая дизайнеры создали очень дорогую версию iPhone 14 Pro Max, добавив к нему часы Rolex на заднюю панель. Стоимость гибрида – 135 тысяч долларов.

А новое шоу Netflix расскажет о закулисье жизни дубайских миллиардеров. Впрочем, самые богатые жители Дубая, а именно члены семьи эмира Дубая, в шоу не появятся. О их жизни поклонники смогут узнать только из соцсетей.

Так, недавно стало известно, что наследный принц Дубая Хамдан бин Мохаммед бин Рашид Аль Мактум в третий раз стал отцом.