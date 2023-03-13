Наследный принц Дубая впервые показал миру новорожденного сына

Мальчик появился на свет в феврале и стал третьим ребенком принца.

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В феврале этого года наследный принц Дубая Хамдан бин Мохаммед бин Рашид Аль Мактум в третий раз стал отцом. У него родился сын, которого назвали Мохаммед бин Хамдан бин Мохаммед Аль Мактум, о чем шейх Хамдан сообщал в соцсетях. И вот, спустя несколько недель, он впервые показал ребенка 15,4 млн своих подписчиков.

На фото его отец, эмир Дубая Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум держит на руках младенца в дорогом покрывале, а отец мальчика стоит у них за спиной. На втором снимке сам принц держит на руках сына и смотрит на него.

"Храни их Аллах", – гласит подпись.

О жене принца известно немного. Его избранницей стала Шейха бинт Саид бен Тани Аль Мактум, его двоюродная сестра по матери. Пара поженилась 15 мая 2019 года. В этот же день браки заключили еще два сына эмира Дубая: шейх Мактум связал себя узами брака тоже с двоюродной сестрой шейху Мариам бинт Бутти аль Мактум, а шейх Ахмед выбрал себе в жены троюродную сестру шейху Мадию бинт Далмук Аль-Мактум.

В мае 2021 года жена родила шейху Хамдану близнецов Рашида и Шейху. Теперь принц часто публикует фото и видео с детьми, а также показывает их вместе со своим отцом. Мать детей шейх Хамдан не выставляет на обозрение публики.

Напомним, ранее Фокус писал, что в 2021 году разгорелся международный скандал из-за дочери эмира Дубая Латифы, которую по приказу ее отца похитили фактически на территории другой страны и удерживали в заключении.