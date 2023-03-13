Спадковий принц Дубая вперше показав світові новонародженого сина

Хлопчик народився в лютому та став третьою дитиною принца.

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У лютому цього року спадковий принц Дубая Хамдан ібн Мохаммед ібн Рашид Аль Мактум утретє став батьком. У нього народився син, якого назвали Мохаммед ібн Хамдан ібн Мохаммед Аль Мактум, про що шейх Хамдан повідомляв у соцмережах. І ось, через кілька тижнів, він уперше показав дитину 15,4 млн своїх рідписників.

На фото його батько, емір Дубая Мохаммед ібн Рашид Аль Мактум тримає на руках немовля в дорогому покривалі, а батько хлопчика стоїть у них за спиною. На другому знімку принц тримає на руках сина й дивиться на нього.

"Зберігай їх Аллах", — говорить підпис.

Про дружину принца відомо небагато. Його обраницею стала Шейха бінт Саїд ібн Тані Аль Мактум, його двоюрідна сестра по матері. Пара одружилася 15 травня 2019 року. Цього ж дня шлюби уклали ще двоє синів еміра Дубая: шейх Мактум побрався також із двоюрідною сестрою шейха Маріам бінт Бутті аль Мактум, а шейх Ахмед вибрав собі за дружину троюрідну сестру шейха Мадію бінт Далмук Аль-Мактум.

У травні 2021 року дружина народила шейху Хамдану близнюків Рашида та Шейху. Тепер принц часто публікує фото й відео з дітьми, а також показує їх разом зі своїм батьком. Матір дітей шейх Хамдан не виставляє на огляд публіки.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у 2021 році спалахнув міжнародний скандал через дочку еміра Дубая Латіфу, яку за наказом її батька викрали фактично на території іншої країни й утримували в ув'язненні.