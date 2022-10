Дизайнеры из Дубая создали iPhone с часами Rolex за 135 тысяч долларов

Роскошный смартфон оснащен не менее роскошными золотыми часами с бриллиантами

Дизайнеры из Дубая создали очень дорогую версию iPhone 14 Pro Max, добавив к нему часы Rolex на заднюю панель. Об этом пишет Daily Mail.

При розничной цене почти в две тысячи долларов, iPhone 14 Pro Max является одним из самых дорогих смартфонов на рынке.

Но дизайнеры предположили, что это недостаточно дорого и уж точно не слишком роскошно. Так что они добавили корпус из титана с черным PVD-покрытием; часы Rolex Cosmograph Daytona диаметром 40 мм из желтого золота с восемью бриллиантами; три декоративных циферблата; три декоративных переключателя – все из золота. Декоративные спидометры и переключатели, выполненные из золота, воспроизводят дизайн приборной панели спортивного автомобиля.

[ + – ] iPhone с часами Rolex за 135 тысяч долларов Фото: Скриншот

После всех этих новшеств телефон явно стал роскошней и намного дороже. Теперь он стоит около 135 тысяч долларов в зависимости от цены отделки.

Впрочем бренд Caviar и раньше делал дорогие и не слишком вещи – очень дорогими, подгоняя их под стандарты качества миллиардеров и олигархов.

Так, они выпускали чехол для iPhone с фрагментом настоящего зуба тираннозавра возрастом 80 миллионов лет, наушники AirPods из 18-каратного золота и iPhone Tesla с собственной солнечной панелью.

iPhone 13 Pro Tyrannophone с зубом тираннозавра был украшен 3D-изображением головы динозавра, с глазом из янтаря.

Напомним, ранее в кабинете Рамзана Кадырова внимательная журналистка увидела очень дорогое спортивное снаряжение от Louis Vuitton. Коллекцию The Icon and The Iconoclasts в 2014 году создали Карл Лагерфельд, Рэй Кавакубо, Кристиан Лубутен и другие известные дизайнерыв честь 160-летия модного дома.

Так, Лагерфельд приложил руку к созданию боксерской груши, боксерских перчаток, тренировочного мата, кофра и сумки для хранения всего этого в фирменных цветах и с логотипами Louis Vuitton. Стоимость всего этого излишества – более 175 тысяч длолларов.