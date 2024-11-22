Когда ждать "дешевый" iPhone: что известно о грядущей модели SE 4 (фото)

Бюджетный iPhone SE 4 может поступить в продажу весной следующего года по цене 450–500 долларов или выше, считают аналитики.

Согласно последним прогнозам аналитиков, компания Apple готовится выпустить свой бюджетный iPhone SE 4 к концу первого квартала 2025 года. Фокус собрал, что известно о смартфоне на данный момент.

Дата выхода iPhone SE 4

Как отмечает портал PhoneArena, в отличие от стандартных iPhone, которые получают регулярные ежегодные обновления, серия SE имеет более непредсказуемый график выпуска. Последнее дополнение к серии появилось два года назад в виде iPhone SE 3.

Бюджетные смартфоны Apple, как правило, выпускаются весной, на первом мероприятии компании в году. Взирая на это, в издании считают, что март 2025 года — наиболее вероятное время выхода iPhone SE 4.

По данным MacRumors, это предположение подтвердил аналитик Barclays Том О'Мэлли, который вместе с коллегами недавно отправился в Азию, чтобы встретиться с различными производителями и поставщиками электроники. По их данным, iPhone SE 4 с разработанным Apple модемом 5G должен выйти ближе к концу первого квартала следующего года.

Цена iPhone SE 4

PhoneArena пишет, что цена iPhone SE и стандартных iPhone с каждым годом растет. Учитывая тенденцию, в издании полагают, что iPhone SE 4 будет стоить около 450–500 долларов или выше.

Так, известный информатор Ice Universe предполагает, что цена на следующий iPhone SE, скорее всего, будет между 499 и 549 долларами. Другая недавняя утечка от инсайдера Revegnus1 намекает на схожую цену, предполагая, что iPhone SE 4 может стоить около 499 долларов.

При этом информатор в социальных сетях, известный как Revegnus, считает, что iPhone SE 4 поступит в продажу по цене $429, как и его предшественник на старте.

Камера iPhone SE4

В PhoneArena отмечают, что серия iPhone SE традиционно не отличается выдающейся камерой. Согласно утечкам, новый смартфон будет оснащен одной задней камерой, как и предыдущие модели iPhone SE.

По словам анонимного источника, на которого ссылается MacRumors, iPhone SE 4 может быть оснащен 48-мегапиксельной задней камерой, что станет значительным улучшением по сравнению с текущей моделью.

Память iPhone SE4

Как отмечает PhoneArena, учитывая, что Pro iPhone по-прежнему имеют от 128 ГБ встроенной памяти, базовая конфигурация iPhone SE 4, вероятно, получит не более половины этого объема – 64 ГБ.

Однако фрилансер-кодер Нгуен Фи Хунг утверждает, что iPhone SE 4 может иметь 6 ГБ оперативной памяти и два варианта хранилища: базовый вариант на 128 ГБ и расширенный на 512 ГБ.

Дизайн iPhone SE 4

Утечка информации от Минг-Чи Куо говорит, что новый iPhone SE будет представлять собой "незначительную модификацию 6,1-дюймового iPhone 14 ". Слухи от информатора, известного как Unknownz21, подтверждают это заявление, утверждая, что iPhone SE 4 будет основан на iPhone 14. Недавно просочившиеся в сеть CAD-рендеры также показывают сходство между iPhone SE 4 и iPhone 14.

CAD-рендер iPhone SE 4 Фото: 91mobiles CAD-рендер iPhone SE 4 Фото: 91mobiles

При этом, по информации инсайдера Маджина Бу, iPhone SE 4 может напоминать следующее поколение iPhone 16. Он утверждает, что новый смартфон будет оснащен Dynamic Island и одиночной камерой на задней панели.

iPhone SE 4 может напоминать iPhone 16 Фото: X (Twitter)

В PhoneArena также назвали ожидаемые цвета iPhone SE 4: синий, фиолетовый/розовый, зеленый/желтый, белый, черный, красный.

Дисплей iPhone SE4

По словам известного аналитика дисплеев Росса Янга, iPhone SE 4 может иметь 6,1-дюймовый дисплей, похожий на тот, что установлен на iPhone XR.

Позже южнокорейский портал The Elec сообщил, что iPhone SE может использовать панель iPhone 13, сделав первый смартфон в истории линейки с OLED-экраном. Кроме того, по сообщениям издания Nikkei Asia, начиная с 2025 года Apple планирует перейти на OLED-дисплеи во всех моделях iPhone, полностью отказавшись от ЖК-дисплеев.

Аккумулятор iPhone SE4

По данным источников Apple Insider, прототипы iPhone SE, по всей видимости, разрабатываются с аккумулятором A2863 емкостью 3279 мАч от iPhone 14. По сравнению с iPhone SE 3 эта батарея имеет более чем на 1250 мАч больше емкости, что потенциально обеспечивает более длительное время работы батареи.

Функции и ПО iPhone SE 4

PhoneArena пишет, что iPhone SE 4 будет оснащен последней версией iOS на момент его выпуска. В настоящее время общедоступной версией является iOS 17, а iOS 18 уже анонсирована и, как ожидается, будет выпущена позднее этой осенью. Взирая на это, iPhone SE 4, как минимум получит iOS 18.

Как отмечают в издании, также ходят слухи, что iPhone SE 4 также может стать первым устройством, в котором будет использоваться собственный модемный чип 5G от Apple.

Напомним, Apple планирует несколько важных обновлений для следующего iPhone, — начиная от дизайна и заканчивая внутренними технологиями.