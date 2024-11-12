Ждать осталось недолго: стала известна предполагаемая дата выхода нового iPhone SE 4

Дата выхода Apple iPhone SE 4, скорее всего, будет 21 марта 2025 г. Аппарат, как предполагается, будет представлять собой дизайнерскую смесь из старых и новых моделей.

Компания Apple уже готовится к массовому производству своего самого дешевого iPhone 2025 года. Об этом пишет издание Phone Arena.

Компания поручила китайскому производителю BOE изготовить 70% дисплеев для iPhone, а южнокорейский поставщик экранов LG уже начал пилотное производство модуля камеры iPhone SE 4, то есть Special Edition (специальное издание), поделилось инсайдерской информацией издание Aju News.

Учитывая, что LG начинает запасаться компонентами для iPhone от Apple примерно за квартал до фактического запуска устройств, дата выпуска iPhone SE 4 наступит, скорее всего, в марте 2025 года.

Ожидается, что iPhone SE 4 будет обладать по-настоящему современным дизайном, заимствованным у некоторых более поздних серий iPhone, компоненты которых уже существенно подешевели. iPhone SE 4 впервые в линейке SE будет оснащен большим экраном с выемкой, отказавшись от фронтальной кнопки Touch ID, которую его поклонники любят и ценят, но которая уже немного надоела, как и его крошечный 4,7-дюймовый дисплей. Единственный модуль камеры получит существенное улучшение: вместо 12-мегапиксельных камер прошлых лет будет использоваться датчик с разрешением 48 МП.

В последний раз Apple выпускала iPhone SE 18 марта 2022 года. Следуя аналогичной логике и вооружившись информацией, что LG уже начала производство камер за три месяца до релиза, iPhone SE 4 должен появиться на полках магазинов ближе к 21 марта.

Инсайдеры рассказывают, что задняя часть нового iPhone SE может быть основана на iPhone 16, а вот передняя часть будет взята из iPhone 13. То есть iPhone SE 4 будет иметь одну камеру сзади, но весь комплект камеры, то есть датчик, объектив и вспышка, будут выровнены вертикально. Однако передняя часть должна выглядеть как iPhone 13 и иметь 6,1-дюймовый OLED-дисплей. И это сделает iPhone SE 4 самым большим из всей линейки на данный момент.

Предполагается, что стартовая цена iPhone SE 4 достигнет 499 долларов.

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Напомним, что согласно слухам, iPhone 18 получит технологию, которую Samsung представила еще в начале 2018 года вместе с моделью Galaxy S9.