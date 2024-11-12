Чекати залишилося недовго: стала відома передбачувана дата виходу нового iPhone SE 4

Датою виходу Apple iPhone SE 4, найімовірніше, буде 21 березня 2025 р. Апарат, як припускають, буде дизайнерською сумішшю зі старих і нових моделей.

Компанія Apple вже готується до масового виробництва свого найдешевшого iPhone 2025 року. Про це пише видання Phone Arena.

Компанія доручила китайському виробнику BOE виготовити 70% дисплеїв для iPhone, а південнокорейський постачальник екранів LG вже почав пілотне виробництво модуля камери iPhone SE 4, тобто Special Edition (спеціальне видання), поділилося інсайдерською інформацією видання Aju News.

З огляду на те, що LG починає запасатися компонентами для iPhone від Apple приблизно за квартал до фактичного запуску пристроїв, дата випуску iPhone SE 4 настане, найімовірніше, в березні 2025 року.

Очікується, що iPhone SE 4 матиме по-справжньому сучасний дизайн, запозичений у деяких пізніших серій iPhone, компоненти яких вже істотно здешевіли. iPhone SE 4 вперше в лінійці SE буде оснащено великим екраном з виїмкою, відмовившись від фронтальної кнопки Touch ID, яку його шанувальники люблять і цінують, але яка вже трохи набридла, як і його крихітний 4,7-дюймовий дисплей. Єдиний модуль камери отримає істотне поліпшення: замість 12-мегапіксельних камер минулих років буде використовуватися датчик з роздільною здатністю 48 МП.

Востаннє Apple випускала iPhone SE 18 березня 2022 року. Дотримуючись аналогічної логіки і озброївшись інформацією, що LG вже почала виробництво камер за три місяці до релізу, iPhone SE 4 має з'явитися на полицях магазинів ближче до 21 березня.

Інсайдери розповідають, що задня частина нового iPhone SE може бути заснована на iPhone 16, а ось передня частина буде взята з iPhone 13. Тобто iPhone SE 4 матиме одну камеру ззаду, але весь комплект камери, тобто датчик, об'єктив та спалах, будуть вирівняні вертикально. Однак передня частина повинна виглядати як iPhone 13 і мати 6,1-дюймовий OLED-дисплей. І це зробить iPhone SE 4 найбільшим з усієї лінійки на цей момент.

Передбачається, що стартова ціна iPhone SE 4 сягне 499 доларів.

Раніше ми писали, як iPhone 16 Pro "розібрали на запчастини". Усередині смартфона виявився дивний акумулятор.

Нагадаємо, що згідно з чутками, iPhone 18 отримає технологію, яку Samsung представила ще на початку 2018 року разом із моделлю Galaxy S9.