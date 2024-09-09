Компания Apple презентовала новый iPhone 16: быстрее, больше, но не дороже (видео)

Новый iPhone 16, как обещают разработчики, должен быть на треть быстрее своей предыдущей модели. Встроенный голосовой помощник Siri "не будет понимать" русский.

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Во вторник, 9 сентября, корпорация Apple продемонстрировала новые модели iPhone 16. Презентация проходила на Apple Event.

IPhone 16 сделан из алюминия и будет иметь 5 цветов: черный, розовый, зеленый, белый и ультрамариновый.

Получив процессор А18, гаджет должен быть на 30% быстрее своего предшественника.

Смартфон имеет улучшенную камеру 48 МП с пятикратным зумом. Также впервые появится возможность поставить видеозапись на паузу. Основной модуль камеры на 48 Мп, диафрагма f/1,6. Широкоугольная камера получила сенсор на 12 Мп, апертуру f/2,2, что сделает ночные фото более светлыми. Также камера может делать макроснимки.

Аппарат с операционной системой iOS 18, оснащен кнопкой Capture Button, которая является аналогом Гугл объектива. При ее зажатии встроенный искусственный интеллект Apple Intelligent должен рассказать, что изображено на фото, добавить в календарь событие, по названию ресторана узнать меню, отредактировать фото и тому подобное.

С помощью кнопки Camera Control можно быстро распознавать объекты на фото. Легкими свайпами по элементу можно будет менять масштабирование картинки.

Голосовой помощник Siri не будет разговаривать на русском языке.

IPhone 16 выйдет с двумя размерами экрана — 6,1 и 6,7 дюймов. Стекло в нем вдвое толще, чем раньше.

В компании Apple отказались от своего "фирменного" разъема Lightning, взяв на вооружение распространенный вариант Type-C.

Цена нового IPhone 16 — $799, iPhone 16 Plus — $899. За 16 Pro в США придется выложить $999 и от $1199 — за Pro Max. То есть, с такими же ценами стартовали и продажи IPhone 15 год назад.

Напомним, в начале сентября Xiaomi выпустила смартфон Redmi 14C ценой $119. По параметрам дисплея, китайский бюджетник опережает даже iPhone 15.