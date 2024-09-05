Xiaomi выпустила смартфон Redmi 14C ценой $119: чем он лучше iPhone (видео)

По параметрам дисплея, китайский бюджетник опережает даже iPhone 15.

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Китайская компания Xiaomi презентовала бюджетный смартфон Redmi 14C, который обладает целым рядом бонусов. Кроме того, это — официально первый смартфон на базе чипа Helio G81 Ultra от MediaTek. Об этом сообщает Xiaomi на официальном сайте.

Этот смартфон — первый среди аналогов, имеющий 6,88-дюймовый дисплей с разрешением 1640 х 720 пикселей и частотой обновления изображений до 120 Гц. По частоте новая модель Xiaomi опережает iPhone 15, дисплей которого имеет частоту 60 Гц. Экран китайского б.джетника специально разработан с предотвращением мерцания и напряжения глаз перед сном.

Камера Redmi 14C имеет высокое разрешение, а видео поддерживает фильтры filmCamera и Pro LUTs. Мягкое световое кольцо улучшает качество селфи в различных средах. Фронтальная камера на 13 Мп имеет поддержку ночного режима и новые алгоритмы улучшения селфи с функцией искусственного интеллекта.

Также смартфон имеет аккумулятор на 5160 мАч, что сочетается с быстрой зарядкой и безопасной технологией батареи, обеспечивающей длительный срок службы. Redmi 14C также оснащен технологией Smart Charging Engine. Redmi 14 C имеет до 16 ГБ оперативной памяти.

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