Xiaomi випустила смартфон Redmi 14C ціною $119: чим він кращий за iPhone (відео)

За параметрами дисплея, китайський бюджетник випереджає навіть iPhone 15.

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Китайська компанія Xiaomi презентувала бюджетний смартфон Redmi 14C, який має цілу низку бонусів. Крім того, це – офіційно перший смартфон на базі чипа Helio G81 Ultra від MediaTek. Про це повідомляє Xiaomi на офіційному сайті.

Цей смартфон — перший серед аналогів, що має 6,88-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1640 х 720 пікселів та частотою оновлення зображень до 120 Гц. За частотою нова модель Xiaomi випереджає iPhone 15, дисплей якого має частоту 60 Гц. Екран китайського бюджетника спеціально розроблено із запобіганням мерехтінню і напрузі очей перед сном.

Камера Redmi 14C має високу роздільну здатність, а відео підтримує фільтри filmCamera та Pro LUTs. М'яке світлове кільце покращує якість селфі в різних середовищах. Фронтальна камера на 13 Мп має підтримку нічного режиму та нові алгоритми покращення селфі із функцією штучного інтелекту.

Також смартфон має акумулятор на 5160 мАг, що поєднується зі швидкою зарядкою і безпечною технологією батареї, що забезпечує тривалий термін служби. Redmi 14C також оснащено технологією Smart Charging Engine. Redmi 14 C має до 16 ГБ оперативної пам'яті.

Раніше ми писали про найкращі смартфони серпня 2024 року. Бенчмарк AnTuTu традиційно представив рейтинг найпродуктивніших мобільних телефонів, серед яких опинилися Xiaomi Red Magic 9S Pro+, iQOO Neo9S Pro+, OnePlus Ace 3 Pro.

Повідомляли також, що найочікуванішими смартфонами осені 2024 року стали Galaxy S24 FE, Galaxy S25, Pixel 9a, OnePlus 13. Чотири новинки з чипами Exynos 2400e, Snapdragon 8 Gen 4, які ми зможемо побачити до кінця цього року.