Самые лучшие смартфоны августа 2024 года: Xiaomi, iQOO, OnePlus и другие бренды

Бенчмарк AnTuTu традиционно представил рейтинг самых производительных мобильных телефонов, среди которых оказались Xiaomi Red Magic 9S Pro+, iQOO Neo9S Pro+, OnePlus Ace 3 Pro

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В августе рынок мобильных телефонов Android был относительно спокойным, и ни один из производителей не уделял особого внимания производительности. Тем не менее, бенчмарк AnTuTu выпустил традиционный рейтинг смартфонов за август 2024 года.

Большинство новинок появятся к октябрю и позже, когда чипмейкеры представят два флагманских процессора — Snapdragon 8 Gen4 и Dimensity 9400.

Первое место: Xiaomi Red Magic 9S Pro+. 2127528 баллов

Второе место: OnePlus Ace 3 Pro. 2107208 баллов.

Третье место: iQOO Neo9S Pro+. 2106419 баллов.

Обзор смартфона Red Magic 9S Pro+

Red Magic 9S Pro+, дебютировавший с ведущей версией Snapdragon 8 Gen3 в июле, по-прежнему возглавляет список производительности со значительным преимуществом над моделью, занимающей второе место в августе. "Видно, что Red Devils агрессивно подходят к планированию производительности", — сделали вывод китайские эксперты.

Обзор на OnePlus Ace 3 Pro

OnePlus Ace 3 Pro, выпущенный в конце июня, занял второе место с 2107208 баллами. Для продукта стоимостью 730 долларов США (цена указана для украинского рынка, — ред.) такая производительность является весьма высокой, а также демонстрирует способность бренда OnePlus совмещать высокое качество и умеренные цены.

Обзор iQOO Neo9S Pro+

Третье место в рейтинге бенчмарка оказалось за моделью iQOO Neo9S Pro+. Будучи последним продуктом линейки Neo9, Neo9S Pro+ полностью использовал потенциал Snapdragon 8 Gen3 и стал успешным завершением серии.

Смартфоны-флагманы: рейтинг за август 2024

"Кроме того, следует отметить, что в августе vivo и ее суббренд iQOO по-прежнему занимали половину списка флагманских смартфонов", — написали авторы материала.

Первое место: OnePlus Ace 3V. Средний балл: 1421209.

Второе место: Xiaomi Realme GT Neo 6 SE. Средний балл: 1381411.

Третье место: Xiaomi Redmi K70 E. Средний балл: 1349017.

Обзор на OnePlus Ace 3V

В августе тройка лидеров в списке субфлагманов осталась такой же, как и в июле, а чип Snapdragon 7+ Gen3 по-прежнему имеет сильное доминирование среди телефонов среднего ценового сегмента.

Обзор на Xiaomi Realme GT Neo 6 SE

Аналитики отметили, что многие субфлагманские продукты оснащены либо процессорами 7+ Gen3, либо Snapdragon 8s Gen3. Поэтому между собой они мало в чем конкурируют.

Обзор на Xiaomi Redmi K70 E

Однако интересно то, что десятое место в августовском списке сменилось с iQOO Z9 с чипом Snapdragon 7 Gen3, на OPPO K10 с чипсетом Dimensity 8000-Max.

Смартфоны-субфлагманы: рейтинг август 2024

Это изменение привело к тому, что количество моделей, оснащенных процессорами Tianji, в списке субфлагманов превысило количество моделей, оснащенных процессорами Snapdragon, что в определенной степени иллюстрирует влияние MediaTek на смартфоны среднего уровня.

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