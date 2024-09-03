Найкращі смартфони серпня 2024 року: Xiaomi, iQOO, OnePlus та інші бренди

Бенчмарк AnTuTu традиційно представив рейтинг найпродуктивніших мобільних телефонів, серед яких опинилися Xiaomi Red Magic 9S Pro+, iQOO Neo9S Pro+, OnePlus Ace 3 Pro.

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У серпні ринок мобільних телефонів Android був відносно спокійним, і жоден з виробників не приділяв особливої уваги продуктивності. Проте, бенчмарк AnTuTu випустив традиційний рейтинг смартфонів за серпень 2024 року.

Більшість новинок з'являться до жовтня і пізніше, коли чипмейкери представлять два флагманські процесори — Snapdragon 8 Gen4 і Dimensity 9400.

Перше місце: Xiaomi Red Magic 9S Pro+. 2127528 балів

Друге місце: OnePlus Ace 3 Pro. 2107208 балів.

Третє місце: iQOO Neo9S Pro+. 2106419 балів.

Огляд смартфона Red Magic 9S Pro+ Red Magic 9S Pro+

Red Magic 9S Pro+, який дебютував із провідною версією Snapdragon 8 Gen3 у липні, як і раніше, очолює список продуктивності зі значною перевагою над моделлю, що посідає друге місце в серпні. "Видно, що Red Devils агресивно підходять до планування продуктивності", — зробили висновок китайські експерти.

Огляд на OnePlus Ace 3 Pro

OnePlus Ace 3 Pro, випущений наприкінці червня, посів друге місце з 2107208 балами. Для продукту вартістю 730 доларів США (ціна вказана для українського ринку, — ред.) така продуктивність є вельми високою, а також демонструє здатність бренду OnePlus поєднувати високу якість і помірні ціни.

Огляд iQOO Neo9S Pro+

Третє місце в рейтингу бенчмарку опинилося за моделлю iQOO Neo9S Pro+. Будучи останнім продуктом лінійки Neo9, Neo9S Pro+ повністю використав потенціал Snapdragon 8 Gen3 і став успішним завершенням серії.

Смартфони-флагмани: рейтинг за серпень 2024 року

"Крім того, слід зазначити, що в серпні vivo і її суббренд iQOO, як і раніше, займали половину списку флагманських смартфонів", — написали автори матеріалу.

Перше місце: OnePlus Ace 3V. Середній бал: 1421209.

Друге місце: Xiaomi Realme GT Neo 6 SE. Середній бал: 1381411.

Третє місце: Xiaomi Redmi K70 E. Середній бал: 1349017.

Огляд на OnePlus Ace 3V

У серпні трійка лідерів у списку субфлагманів залишилася такою самою, як і в липні, а чип Snapdragon 7+ Gen3, як і раніше, має сильне домінування серед телефонів середнього цінового сегмента.

Огляд на Xiaomi Realme GT Neo 6 SE Realme GT Neo 6 SE

Аналітики зазначили, що багато субфлагманських продуктів оснащені або процесорами 7+ Gen3, або Snapdragon 8s Gen3. Тому між собою вони мало в чому конкурують.

Огляд на Xiaomi Redmi K70 E

Однак цікавим є те, що десяте місце в серпневому списку змінилося з iQOO Z9 з чипом Snapdragon 7 Gen3, на OPPO K10 з чипсетом Dimensity 8000-Max.

Смартфони-субфлагмани: рейтинг серпень 2024 року

Ця зміна призвела до того, що кількість моделей, оснащених процесорами Tianji, у списку субфлагманів перевищила кількість моделей, оснащених процесорами Snapdragon, що певною мірою ілюструє вплив MediaTek на смартфони середнього рівня.

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