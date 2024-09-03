Найочікуваніші смартфони осінь 2024: Galaxy S24 FE, Galaxy S25, Pixel 9a, OnePlus 13 (фото)

Чотири новинки з чіпами Exynos 2400e, Snapdragon 8 Gen 4, які ми зможемо побачити до кінця цього року.

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Цього року має відбутися ще кілька прем'єр Android-смартфонів від Google і Samsung, а також від інших виробників. Видання Android Authority розповіло про кожну з них.

Деякі з майбутніх новинок уже готові до виходу на світовий ринок, інші ж поки помічені на рендерах. Це означає, що восени 2024 року користувачі зможуть придбати продуктивні моделі від всесвітньо відомих брендів — південно-корейських, американських, китайських.

Смартфон Samsung Galaxy S25 Фото: Future

Samsung Galaxy S25

Один з інсайдерів стверджує, що на цінник майбутньої моделі Galaxy S25 вплине вартість чіпа Snapdragon 8 Gen 4. Тобто, смартфон коштуватиме дещо дорожче. Попередні моделі Galaxy S24, S24 Plus і S24 Ultra продавалися за ціною $799, $999 і $1299 відповідно — причому S24 Ultra став єдиним, ціна якого зросла порівняно з попереднім роком. Хоча поточна структура ціноутворення повинна залишитися незмінною для Galaxy S25, єдиний спосіб побачити зміни — це якщо Apple підвищить ціни на iPhone 16, пише Tom's Guide. Аналітик Мінг-Чі Куо поділяє цю думку, зазначаючи, що 3-нм процес, який буде використовуватися для Snapdragon 8 Gen 4, є дорогим.

Смартфони Samsung Galaxy S24 FE Фото: Samsung

Samsung Galaxy S24 FE

Щоб подолати розрив між запусками своїх флагманів, компанія Samsung зазвичай пропонує варіант FE. Він уже був помічений на реальних фотографіях, — до прем'єри залишилося недовго.

Смартфон, як очікується, отримає 6,7-дюймовий AMOLED-екран із частотою оновлення 120 Гц, чип Exynos 2400e, оперативну пам'ять 8 ГБ, акумулятор ємністю 4565 мАг, ОС Android 14, 50-мегапіксельний потрійний модуль, 10-мегапіксельну селфі-камеру.

Смартфон Google Pixel 9a Фото: Facebook

Google Pixel 9a

Доступний телефон від Google може бути чудовим гаджетом, що витримує баланс між ціною і якістю, судячи з пропозицій серії Pixel 9. Імовірно, він дебютує в середині 2025 року, проте в інтернеті вже з'явилися його справжні фото. Цей телефон виглядає дуже схожим на Pixel 9, але без горизонтальної панелі з камерами. Модулі розташовані на скромній панелі овальної форми.

OnePlus 13

OnePlus, як правило, випускає свої флагманські пристрої приблизно в грудні в Китаї, а потім на початку наступного року — по всьому світу. Такий же графік, напевно, буде і в OnePlus 13. Згідно з чутками, користувачів чекає абсолютно новий дизайн, процесор Snapdragon 8 Gen 4 і система камер, як у поточного флагмана. Однак є припущення, що модель презентують після 23 жовтня — після прем'єри Snapdragon 8 Gen 4 від компанії Qualcomm 23 жовтня.

OnePlus 12 був запущений в Китаї в грудні 2023 року, а його глобальний запуск відбувся в січні 2024 року. Якщо вірити інформації, що просочилася, то OnePlus 13 може дебютувати в Китаї до кінця 2024 року і вийти на світовий ринок у січні 2025 року, підсумовує ЗМІ.

Раніше ми писали, що найкращими смартфонами серпня 2024 року стали моделі від Xiaomi, iQOO, OnePlus. Бенчмарк AnTuTu традиційно представив рейтинг найпродуктивніших мобільних телефонів, серед яких опинилися Xiaomi Red Magic 9S Pro+, iQOO Neo9S Pro+, OnePlus Ace 3 Pro.