Самые ожидаемые смартфоны осень 2024: Galaxy S24 FE, Galaxy S25, Pixel 9a, OnePlus 13 (фото)

Четыре новинки с чипами Exynos 2400e, Snapdragon 8 Gen 4, которые мы сможем увидеть до конца этого года.

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В этом году предстоит еще несколько премьер Android-смартфонов от Google и Samsung, а также от других производителей. Издание Android Authority рассказало о каждой из них.

Некоторые из предстоящих новинок уже готовы к выходу на мировой рынок, иные же пока замечены на рендерах. Это значит, что осенью 2024 года пользователи смогут приобрести производительные модели от всемирно известных брендов — южно-корейских, американских, китайских.

Смартфон Samsung Galaxy S25 Фото: Future

Samsung Galaxy S25

Один из инсайдеров утверждает, что на ценник предстоящей модели Galaxy S25 повлияет стоимость чипа Snapdragon 8 Gen 4. То есть, смартфон будет стоить несколько дороже. Предыдущие модели Galaxy S24, S24 Plus и S24 Ultra продавались по цене $799, $999 и $1299 соответственно — причем S24 Ultra стал единственным, цена которого выросла по сравнению с предыдущим годом. Хотя текущая структура ценообразования должна остаться неизменной для Galaxy S25, единственный способ увидеть изменения — это если Apple повысит цены на iPhone 16, пишет Tom's Guide. Аналитик Минг-Чи Куо разделяет это мнение, отмечая, что 3-нм процесс, который будет использоваться для Snapdragon 8 Gen 4, является дорогостоящим.

Смартфоны Samsung Galaxy S24 FE Фото: Samsung

Samsung Galaxy S24 FE

Чтобы преодолеть разрыв между запусками своих флагманов, компания Samsung обычно предлагает вариант FE. Он уже был замечен на реальных фотографиях, — до премьеры осталось недолго.

Смартфон, как ожидается, получит 6,7-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, чип Exynos 2400e, оперативную память 8 ГБ, аккумулятор емкостью 4565 мАч, ОС Android 14, 50-мегапиксельный тройной модуль, 10-мегапиксельную селфи-камеру.

Смартфон Google Pixel 9a Фото: Facebook

Google Pixel 9a

Доступный телефон от Google может быть отличным гаджетом, выдерживающим баланс между ценой и качеством, судя по предложениям серии Pixel 9. Предположительно, он дебютирует в середине 2025 года, однако в интернете уже появились его настоящие фото. Этот телефон выглядит очень похожим на Pixel 9, но без горизонтальной панели с камерами. Модули расположены на скромной панели овальной формы.

OnePlus 13

OnePlus, как правило, выпускает свои флагманские устройства примерно в декабре в Китае, а затем в начале следующего года — по всему миру. Такой же график, наверняка, будет и у OnePlus 13. Согласно слухам, пользователей ждет совершенно новый дизайн, процессор Snapdragon 8 Gen 4 и система камер, как у текущего флагмана. Однако есть предположение, что модель презентуют после 23 октября — после премьеры Snapdragon 8 Gen 4 от компании Qualcomm 23 октября.

OnePlus 12 был запущен в Китае в декабре 2023 года, а его глобальный запуск состоялся в январе 2024 года. Если верить просочившейся информации, то OnePlus 13 может дебютировать в Китае до конца 2024 года и выйти на мировой рынок в январе 2025 года, заключает СМИ.

Ранее мы писали, что самыми лучшими смартфонами августа 2024 года стали модели от Xiaomi, iQOO, OnePlus. Бенчмарк AnTuTu традиционно представил рейтинг самых производительных мобильных телефонов, среди которых оказались Xiaomi Red Magic 9S Pro+, iQOO Neo9S Pro+, OnePlus Ace 3 Pro.